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世界杯2026｜丹比利为麦巴比辩护 「对他的批评非常不公平」

足球世界
更新时间：06:04 2026-06-13 HKT
发布时间：06:04 2026-06-13 HKT

上届世界杯亚军法国，今届继续力争重夺王者宝座，重担落在基利安麦巴比等球星身上。法国灵魂人物之一的奥士文尼丹比利，对于队友面对的批评作出辩护，认为外界言论过火，「对麦巴比的批评非常不公平」。

麦巴比自2024年离开巴黎圣日耳门加盟皇家马德里后，就被法国球坛放在显微镜下审视；尽管他保持高效入球率，但经历「无冠」球季令他备受批评。不单是场上的表现和领导能力，麦巴比在公开场合的行为，甚至细微的个人举止，均在法国引发激烈讨论。

麦巴比将带领法国力争世界杯。法新社
麦巴比将带领法国力争世界杯。法新社
丹比利为麦巴比辩护。法新社
丹比利为麦巴比辩护。法新社

对此，丹比利接受《马卡报》的访问时为麦巴比辩护：「对基利安的批评非常、非常不公平。他是不可思议的球员，场外也是非常好的人。有些人过度批评他，只因为他是麦巴比；无论他有没有绑好鞋带、拉好波袜，人们不应该继续这样针对他，这太过分了。」

卢卡斯靴南迪斯力撑队友

法国后卫卢卡斯靴南迪斯亦同意丹比利：「基利安是非凡的球员，当你是基利安麦巴比，所有人都会审视你在场内场外的一切。他对世界杯百分百充满斗志，今季所有的批评，他都会用表现来令人噤声。」法国在今届美加墨世界杯位处I组，首战将于香港时间6月16日深夜3时斗塞内加尔，之后再斗伊拉克和挪威。

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