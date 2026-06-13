世界杯2026｜东道主加拿大1：1逼和波斯尼亚 取队史第一分
更新时间：05:21 2026-06-13 HKT
发布时间：05:21 2026-06-13 HKT
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美加墨世界杯来到第二个比赛日，东道主之一的加拿大于B组迎战波斯尼亚，最终两军各一言和。
祖禾卢杰为波斯尼亚开纪录
今场首个巨威胁埋门来自加拿大，一次右路传中，禁区内的波斯尼亚守将解围落在中路，加拿大的约拿芬大卫无人看管下射门，但角度力量欠奉下，被波斯尼亚门将尼高拉华斯积轻松没收。未能把握机会的加拿大之后失守，波斯尼亚21分钟一次右路角球，前柱的哥拉辛拿斯头槌跣后二传，中路的祖禾卢杰近门顶入。波斯尼亚半场领先1：0。
落后的加拿大下半场积极反扑，但两次攻门被护空门，先在53分钟有拿耶亚的攻门被门前解围；67分钟奥奴华斯尔的头槌，又被尼高拉基迪护空门。主队最终于78分钟扳平，施利拿连在中路接应队友短传，控球转身后随即起脚破网，整个动作流畅相当精彩。最终加拿大以1：1赛和波斯尼亚，取得队史在世界杯决赛周的第一分。
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