Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜东道主加拿大1：1逼和波斯尼亚 取队史第一分

足球世界
更新时间：05:21 2026-06-13 HKT
发布时间：05:21 2026-06-13 HKT

美加墨世界杯来到第二个比赛日，东道主之一的加拿大于B组迎战波斯尼亚，最终两军各一言和。

祖禾卢杰为波斯尼亚开纪录

今场首个巨威胁埋门来自加拿大，一次右路传中，禁区内的波斯尼亚守将解围落在中路，加拿大的约拿芬大卫无人看管下射门，但角度力量欠奉下，被波斯尼亚门将尼高拉华斯积轻松没收。未能把握机会的加拿大之后失守，波斯尼亚21分钟一次右路角球，前柱的哥拉辛拿斯头槌跣后二传，中路的祖禾卢杰近门顶入。波斯尼亚半场领先1：0。

祖禾卢杰为波斯尼亚打开纪录。路透社
祖禾卢杰为波斯尼亚打开纪录。路透社
施利拿连为加拿大扳平。路透社
施利拿连为加拿大扳平。路透社
加拿大取得队史历来世界杯第一分。路透社
加拿大取得队史历来世界杯第一分。路透社

落后的加拿大下半场积极反扑，但两次攻门被护空门，先在53分钟有拿耶亚的攻门被门前解围；67分钟奥奴华斯尔的头槌，又被尼高拉基迪护空门。主队最终于78分钟扳平，施利拿连在中路接应队友短传，控球转身后随即起脚破网，整个动作流畅相当精彩。最终加拿大以1：1赛和波斯尼亚，取得队史在世界杯决赛周的第一分。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
明爱KOL女实习医生被医管局解雇 涉擅用医生帐号浏览病人资料 不诚实使用电脑被捕
01:46
明爱KOL女实习医生被医管局解雇 涉擅用医生帐号浏览病人资料 不诚实使用电脑被捕
社会
7小时前
陈敏儿离世终年65岁 家属发讣闻：已在天家安息 老公廖启智5年前癌逝
01:54
陈敏儿离世终年65岁 家属发讣闻：已在天家安息 老公廖启智5年前癌逝
影视圈
13小时前
网红辣妈「3分钟全裸片」误传家长群组 榜一大哥竟是小孩同学爸
网红辣妈「3分钟全裸片」误传家长群组 榜一大哥竟是小孩同学爸
即时中国
13小时前
陈敏儿离世丨患慢性病去年做大手术腹部留14厘米伤口 曾办生前告别会 3月分享最后近照
01:54
陈敏儿离世丨患慢性病去年做大手术腹部留14厘米伤口 曾办生前告别会 3月分享最后近照
影视圈
13小时前
陈敏儿离世丨圈中好友悲痛悼念 贾思乐盼天家一家团聚 江欣燕闻死讯感愕然忆半年前聚会
陈敏儿离世丨圈中好友悲痛悼念 贾思乐盼天家一家团聚 江欣燕闻死讯感愕然忆半年前聚会
影视圈
11小时前
陈敏儿离世丨与廖启智育三子 幼子血癌早夭 长子廖文哲与次子廖文信投身音乐及幕后工作
陈敏儿离世丨与廖启智育三子 幼子血癌早夭 长子廖文哲与次子廖文信投身音乐及幕后工作
影视圈
11小时前
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
2026-06-11 18:47 HKT
世界杯2026．预告｜两支主办国登场 加拿大料难敌波斯尼亚 美国强攻巴拉圭力争开门红
世界杯2026．预告｜两支主办国登场 加拿大料难敌波斯尼亚 美国强攻巴拉圭力争开门红
足球世界
14小时前
铜锣湾AIGLE年度开仓低至3折！$199起入手GORE-TEX风褛/雨靴/运动裤 指定货品额外7折
铜锣湾AIGLE年度开仓低至3折！$199起入手GORE-TEX风褛/雨靴/运动裤 指定货品额外7折
时尚购物
11小时前
马场浮世绘｜麦道朗赴英担任副帅
马场浮世绘｜麦道朗赴英担任副帅
马圈快讯
10小时前