世界杯2026｜南韩女星场边争妍斗丽 权恩妃派福利 Aespa双姝跃全球直播 Lisa撑李康仁（多相）

2026美加墨世界杯战幔正式掀起，南韩在分组赛首战交出精彩表现，顺利敲响胜鼓。不过，除了绿茵场上的激烈战况，场外的星光同样「争妍斗丽」！多位韩国人气女星化身「最强应援团」远赴墨西哥撑场，不仅成为看台上的最美风景线，更成功吸引全球球迷的目光。

「水弹女神」权恩妃红衫撑场 狂晒靓相大派福利

前人气女团IZ*ONE队长、现以个人歌手身分发展的权恩妃亦有现身看台。近年凭借歌曲《Underwater》及在「水弹音乐节」的火辣演出而人气急升、获网民封为「水弹女神」的她，身穿代表南韩队的红色应援T恤现身球场。她在IG大派福利，上载多张充满活力的场边美照，并配文写道：「大韩民国，加油啦！」倾力为南韩队助威。

Aespa双姝化身官方应援 登全球直播镜头

同样在看台上极度「吸睛」的，还有人气女团Aespa两位成员Karina（柳智敏）及Winter（金旼炡），她们远赴墨西哥现场观战，支持南韩。两人在开赛前已急不及待在IG分享多段限时动态，片中见她们齐齐挥舞太极旗，欢乐合照并投入地为国家队呐喊。这对「高颜值」组合更成功被大会的全球直播镜头捕捉，绝美画面随即在网上疯传，引起各国球迷及粉丝热烈讨论。

Lisa创历史登开幕礼 著19号波衫力撑李康仁

提起今届世界杯的「韩流」势力，当然不得不提红遍全球的BLACKPINK成员Lisa。大会早前破天荒邀请她登台为开幕礼献唱，让她成为史上首位站上世界杯开幕礼舞台的K-pop女歌手，写下历史新一页。除了担任表演嘉宾，Lisa亦身体力行加入助威行列！她在社交媒体上载靓相，画面中见她穿上背后印有南韩中场核心李康仁名字的19号波衫，以实际行动为这位大国脚及南韩队打气，同样引来大批球迷疯狂点赞。