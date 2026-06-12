世界杯2026│热刺新援辛尼斯补选入阿根廷 度假准备食饭接教练电话│有片

日前落实于新球季加盟热刺的中坚马高斯辛尼斯(Marcos Senesi)，周四(11日)获阿根廷国家队补选入世界杯大军名单，代替因伤退队的李安纳度巴拿迪(Leonardo Balerdi)。辛尼斯是在度假期间，准备与女友姬丝外出食晚饭时接到教练辛尼迪的电话通知补选，姬丝正好拍下他接听电话的一幕，见到这名29岁中坚十分惊讶。

🚨☎️ The moment when Marcos Senesi got a call from Lionel Scaloni.



What a video. pic.twitter.com/OJZhg1WPn9 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 11, 2026

辛尼斯补选顶替巴拿迪

阿根廷国家队周四宣布，效力马赛的守将李安纳度巴拿迪因为拉伤右脚大腿肌肉退队，并补选了拥有3顶喼帽的马高斯辛尼斯，出战今届美加墨世界杯。辛尼斯本身进入阿根廷的55人世杯初选名单，但未能进入最终26人大军，如今失而复得获补选。此子近4季于般尼茅夫效力，今夏约满离队，2日前才落实加盟热刺，如今获选出战人生首次世杯，踏上人生高峰。

女友拍下接电话时瞬间

而辛尼斯接到阿根廷教练辛尼迪的补选电话时，正与女友姬丝度假，当时两人正准备外出享用晚餐，电话突然响起。姬丝就拍下辛尼斯接电话的影片，只见他先难以置信，随后低头聆听教练的说话，收线后等待一会，才与女友拥抱庆祝。