世界杯2026．预告｜两支主办国登场 加拿大料难敌波斯尼亚 美国强攻巴拉圭力争开门红

世界杯2026进入第2日赛事，另外两支东道主加拿大、美国登场！

B组加拿大对波斯尼亚(ViuTV99、NOW616/618台周六凌晨3:00直播)

波斯尼亚外围赛不败率高达9成，对意大利的附加赛中更全面压住对手狂攻，战力十足。前线有今季在德甲史特加表现大勇的迪米洛域冲锋陷阵，国家史上最强射手迪斯高亦随时候命，绝对有力从实力平平的主办国之一的加拿大手上抢分。

D组美国对巴拉圭(ViuTV99、NOW616/618台周六早上9:00直播)

主办国之一的美国首战面对善守的巴拉圭绝不容易，惟美国近期热身赛中面对塞内加尔和德国等强手，表现极具水准，阵中前锋基斯甸普列锡又及时回勇，有力主宰球队进攻命脉，可望领军于世界杯D组撕破巴拉圭严密防线旗开得胜。

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世界杯分组赛开波时间

世界杯淘汰赛阶段开波时间

今届世界杯的参赛队伍增至48支球队，共分12组（A组至L组），每组由4支球队争夺出线席位。每个小组成绩最好的头两支球队，可直接晋身32强；而综合计算成绩最好的小组第3名球队（共8支），亦可获得出线资格。来到32强，开波时间继续「无定向」，基本上由凌晨12时至上午11时都有比赛展开。