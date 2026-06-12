世界杯2026│直播中途有广告 与国际足协「补水暂停」有关 广告时长有严格限制

美加墨世界杯周四(11日)揭幕，率先上演两场A组赛事，收看直播的球迷都会发现在比赛上下半场「补水暂停」期间，加插广告时段，令人回想起上世纪90年代前的情况。原来国际足协(FIFA)在今届世杯104场比赛加入「补水暂停」，为时3分钟，并允许转播商期间加入不可长于2分10秒的广告，还有严格的限制，但球迷对此相当不满，怒斥FIFA「吸金」充满铜臭味。

今届强制加入「补水暂停」时间

国际足协在今届美加墨世界杯引入全新的强制性「补水暂停」（Hydration Breaks）规则，用意是将足球比赛变成「四节化」，在上下半场第22分钟，即上半场22分钟、下半场67分钟左右，球证鸣笛暂停比赛，进行固定3分钟的补水时间。FIFA称这是为了「保障球员健康与安全」，无论任何气温和湿度都会进行，有别于过往只在极端高温下才引入的做法。

广告时长有严格限制 引球迷不满

而国际足协在这3分钟「补水暂停」期间，允许转播商播放广告，唯有严格限制。广告时间最多只有2分10秒，并规定在球证鸣笛展开「补水暂停」的头20秒不会切入广告，同时要求在比赛重新恢复前30秒就要将画面切回现场。规距如此，但实行就有不同，例如揭幕战墨西哥2:0赢南非一仗，主队射手鲁尔占美尼斯于67分钟顶入，他庆祝完后就进入「补水暂停」，墨西哥电视台《Televisa》随后插入广告，当比赛重开后才切回现场，引起墨西哥球迷非常不满。

矛头指向国际足协

同时本地、国内和美国等地的球迷，亦因「补水暂停」播放广告感到不满，亦有不少人对此并不习惯。大部份球迷都将矛头指向国际足协，直斥此「吸金」做法充满铜臭味，认为神圣的世界杯不应像美式足球(NFL)和NBA般，过度商业化。而有部份转播商没有加插广告，包括英国的ITV和英国广播公司。