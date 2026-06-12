世界杯2026｜入替孙兴民 高烧38度照为南韩射入制胜球 吴贤揆带病绝杀：一度以为无缘披甲

2026年世界杯A组首轮赛事，南韩以2:1逆转击败捷克打响头炮。比起赛果，更令人津津乐道的是入球功臣吴贤揆的「热血」故事。这名前锋赛后自爆，赛前一度发高烧至38度，以为自己无缘披甲，最终却克服病魔，更在入替队长孙兴民后攻入致胜一球，成为球队全取3分的最大英雄。

顶替老大哥建奇功 感激医疗团队照顾

今仗韩国队在落后下虽然成功扳平，但战局一度陷入胶著。教练团在下半场中段作出大胆调动，由吴贤揆入替老大哥孙兴民，结果这名「奇兵」上阵仅10分钟便不负众望，为球队攻入反胜一球。

赛后，成为赢波功臣的吴贤揆难掩激动之情，直言感觉「无法用言语来形容」。他向南韩传媒透露了带病上阵的惊险内情：「今天比赛前我身体非常不适，体温甚至高达38度，我一度怀疑自己今场能否上阵。全靠教练团和医疗团队的悉心照顾，我才能够落场并取得入球。」

珍惜世杯舞台 誓言乘胜追击东道主

今仗是吴贤揆的世界杯首秀，对于能在世界杯最高舞台上克服身体不适，并把握仅有的上阵时间建功，他感恩地说：「能参加世界杯已经非常感恩，感谢给予我机会落场、入球并赢得比赛。作为一名前锋，我感到无比庆幸和感激。」这场胜仗不仅是吴贤揆个人的高光时刻，更协助「太极虎」打破了自2010年南非世界杯击败希腊后，相隔16年未能在决赛周首战赢波的魔咒，为争夺32强淘汰赛席位打下强心针。

南韩下仗将要硬撼东道主墨西哥，吴贤揆对此充满斗志，誓言要将这股气势延续下去：「我会带著今场胜利的好势头，保持谦卑去备战。因为下场是墨西哥的主场，我会好好分析对手，争取发挥出100%以上的水平。」