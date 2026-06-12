Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜入替孙兴民 高烧38度照为南韩射入制胜球 吴贤揆带病绝杀：一度以为无缘披甲

足球世界
更新时间：14:48 2026-06-12 HKT
发布时间：14:48 2026-06-12 HKT

2026年世界杯A组首轮赛事，南韩以2:1逆转击败捷克打响头炮。比起赛果，更令人津津乐道的是入球功臣吴贤揆的「热血」故事。这名前锋赛后自爆，赛前一度发高烧至38度，以为自己无缘披甲，最终却克服病魔，更在入替队长孙兴民后攻入致胜一球，成为球队全取3分的最大英雄。

顶替老大哥建奇功 感激医疗团队照顾

今仗韩国队在落后下虽然成功扳平，但战局一度陷入胶著。教练团在下半场中段作出大胆调动，由吴贤揆入替老大哥孙兴民，结果这名「奇兵」上阵仅10分钟便不负众望，为球队攻入反胜一球。

赛后，成为赢波功臣的吴贤揆难掩激动之情，直言感觉「无法用言语来形容」。他向南韩传媒透露了带病上阵的惊险内情：「今天比赛前我身体非常不适，体温甚至高达38度，我一度怀疑自己今场能否上阵。全靠教练团和医疗团队的悉心照顾，我才能够落场并取得入球。」

珍惜世杯舞台 誓言乘胜追击东道主

今仗是吴贤揆的世界杯首秀，对于能在世界杯最高舞台上克服身体不适，并把握仅有的上阵时间建功，他感恩地说：「能参加世界杯已经非常感恩，感谢给予我机会落场、入球并赢得比赛。作为一名前锋，我感到无比庆幸和感激。」这场胜仗不仅是吴贤揆个人的高光时刻，更协助「太极虎」打破了自2010年南非世界杯击败希腊后，相隔16年未能在决赛周首战赢波的魔咒，为争夺32强淘汰赛席位打下强心针。

南韩下仗将要硬撼东道主墨西哥，吴贤揆对此充满斗志，誓言要将这股气势延续下去：「我会带著今场胜利的好势头，保持谦卑去备战。因为下场是墨西哥的主场，我会好好分析对手，争取发挥出100%以上的水平。」

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
21小时前
大埔中学校长涉辱学生「做鸡」 恐吓职员「带你坐花厅」 孔教学院：已展开调查
社会
4小时前
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
影视圈
19小时前
五索疑贴年轻旧照直认整容  眼细鼻大面阔与现时有天渊之别  网民：根本第二个人
五索疑贴年轻旧照直认整容  眼细鼻大面阔与现时有天渊之别  网民：根本第二个人
影视圈
7小时前
海洋公园63岁男技工头肩骨碎受伤 重创不治 劳工处到场调查
01:01
海洋公园63岁男技工晕倒头肩骨碎不治 劳工处到场调查
突发
5小时前
01:16
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
19小时前
六合彩开生日号码头奖6注中 每注派$133万网民嫌少 二奖仅得呢个数 港男分享「避热门」必杀技｜Juicy叮
六合彩开生日号码头奖6注中 每注派$133万网民嫌少 二奖仅得呢个数 港男分享「避热门」必杀技｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大棋盘｜母女堕楼悲剧敲警钟 家长心理健康须重视
大棋盘｜太古城母女堕楼悲剧敲警钟 家长心理健康须重视
政情
7小时前
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
生活百科
2026-06-11 15:55 HKT
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
影视圈
19小时前