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英超｜态度强硬拒当「水鱼」！曼城1.2亿镑求购安达臣被拒考虑放弃交易

足球世界
更新时间：14:03 2026-06-12 HKT
发布时间：14:03 2026-06-12 HKT

正当外界以为曼城将以破纪录天价签入英格兰中场新星艾利洛安达臣（Elliot Anderson）之际，这宗全城瞩目的转会却随时面临难产。据英国媒体报道，曼城开出的1.2亿英镑（约12亿港元）第二轮报价已正式被诺定咸森林拒绝；而作风强硬的曼城主席穆巴拉克（Khaldoon Al-Mubarak）亦不甘被当作「水鱼」任人宰割，正考虑彻底放弃这宗交易！

森林老板坚持「一次过付清」 

据悉，曼城这笔总值1.2亿镑的报价中，包含了1亿镑的底价以及2,000万镑与表现挂钩的浮动条款（Add-ons）。然而，诺定咸森林老板马连拿基斯（Evangelos Marinakis）态度极为强硬，坚持要求曼城必须全额一次过付清所有费用，因而一口回绝了报价。

面对森林的狮子开大口，曼城主席穆巴拉克已表明拒绝卷入任何形式的「恶性竞价战」。他认为，对于一位至今尚未踢过欧联、仍有许多东西需要证明的23岁年轻球员来说，曼城的出价已经极具诚意。若这笔交易以1.2亿镑成交，安达臣将一举超越国家队队友比宁咸（1.15亿镑加盟皇马）及迪格兰赖斯（1.05亿镑加盟阿仙奴），成为史上身价最高的英格兰球员。

主席穆巴拉克作风铁腕

曼城在转会市场上一向有著清晰的预算红线。穆巴拉克过去已多次证明，一旦他认为球会被对方「敲竹杠」，他会毫不犹豫地抽身离场。最著名的例子莫过于2018年，曼城在争夺华基尔云迪积克（Virgil van Dijk）时，因利物浦开出天价而果断退出，转而物色其他目标。

虽然安达臣本人已明确表态，在曼联、车路士及曼城三家豪门之间，他唯一倾心于曼城，但「蓝月亮」强调交易必须在合理的条件下进行。安达臣在2024年以3,500万镑由纽卡素转投森林，随后凭借惊人天赋跃升为英超最顶尖的超新星之一。

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