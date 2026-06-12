世界杯2026│贝拿度施华加盟皇马「Here we go」 因摩连奴弃巴塞、马体会

正随葡萄牙准备美加墨世界杯的贝拿度施华(Bernardo Silva)，其未来去向出现意想不到转折。意大利转会专家罗马诺透露，这名31岁中场将加盟皇家马德里，双方已达成协议，将会签署一份为期2年、外加一年续约选项的合约。此子突然放弃巴塞隆拿和马德里体育会，选择两队的共同死敌皇马，全因想追随新上任的同乡主帅摩连奴。

贝拿度施华突然决定加盟皇马

贝拿度施华与曼城约满后，一直与巴塞和马体会扯上关系，媒体指他的未来新东家将是两队中其中一队。然而其去向突然出现转折，罗马诺透露摩连奴确认成为皇马新帅后，指明希望得到贝拿度施华这名葡萄牙同乡，球会随即斟介，仅花了36小时就快速落实，双方已就个人条款达成协议，将会签约一份为期两年，还有一年续约条款的合约。

为摩连奴放弃巴塞、马体会

施华本人亦希望追随狂人，所以放弃之前一直联络的巴塞和马体会。银河舰队有望在葡萄牙下周三世界杯分组首轮对刚果民主共和国前，正式宣布这宗交易。