世界杯2026｜南韩下半场发威 2:1戏剧性反胜捷克取开门红

美加墨世界杯今日正式开锣，分组赛A组迎来第二场赛事，由「太极虎」南韩硬撼欧洲劲旅捷克。南韩凭借下半场的强势爆发，在先落后一球的劣势下以2：1反胜捷克，顺利取得开门红。

半场战况沉闷 捷克「手榴弹」先拔头筹

继东道主墨西哥在揭幕战以2:0击败南非后，本场比赛接力上演。受惠于时差关系，香港球迷少有地能在早上时段欣赏世界杯赛事直播。上半场战况略显沉闷，双方球员似乎仍处于适应世界杯节奏的阶段，踢法较为保守。整个上半场仅出现一次中目标攻门，两队最终互交白卷，以0:0返回更衣室。

孙兴民（中）上半场获得破门良机但未能建树。AP

韩国和捷克上半场仅一脚射正。AFP

孙兴民上半场获得破门良机但未能建树。路透社

孙兴民上半场获得破门良机但未能建树。路透社

换边后，南韩明显加强攻势。49分钟，南韩连续两次攻门均被捷克门将马迪积高华（Matej Kovar）神勇化解。战至55分钟，主将孙兴民觅得单刀黄金机会，惟面对门将的推射再次被高华拒之门外，南韩一轮猛攻无功而还。

大难不死的捷克在58分钟于劣势下打破僵局。捷克利用一次「手榴弹」界外球战术，7号队长卡积治（Ladislav Krejci）在禁区内高高跃起，将皮球顶破南韩门将金承奎的十指关，助捷克先开纪录领先1:0。

捷克利用一次「手榴弹」界外球战术，捷克队长卡积治在禁区内高高跃起，头槌入网。路透社

黄仁范尽显功架 冷静挑射扳平

落后的南韩倾力反扑，并在66分钟得到回报。中场大脑黄仁范接应李康仁一记撕裂防线的精妙直线，在禁区内冷静停球后，再扣过出迎的门将高华及两名回防球员，轻松挑射破网。这记入球尽显功架，为南韩追平1:1，将双方拉回同一起跑线。

黄仁范接传球，在禁区内冷静停球后，再扣过出迎的门将高华及两名回防球员，为南韩扳回一城。AP

黄仁范接传球，在禁区内冷静停球后，再扣过出迎的门将高华及两名回防球员，为南韩扳回一城。AP

捷克「食诈糊」 吴贤揆折射建奇功

比赛尾段掀起高潮。77分钟，捷克22号中场汤马士苏锡克（Tomas Soucek）将皮球送入网窝，但因越位在先被判「食诈糊」，南韩虚惊一场。正所谓「一面天堂，一面地狱」，逃过一劫的南韩仅仅在两分钟后再度发难，吴贤揆接应队友传中，门前撞射打中捷克门将身体折射入网，助南韩戏剧性地取得2:1的领先优势。

捷克中场汤马士苏锡克（中）将皮球送入网窝，但因越位在先被判「食诈糊」，南韩虚惊一场。路透社

后备入场的吴贤揆（右）为南韩反超比分至2:1。AFP

最终，南韩成功将2:1的胜果维持至完场，在A组首战全取三分，打响头炮。