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西甲｜皇家马德里官宣摩连奴回巢 贝拿度施华成增兵头号目标

足球世界
更新时间：05:59 2026-06-12 HKT
发布时间：05:59 2026-06-12 HKT

皇家马德里正式官宣摩连奴回巢，双方签约3年。摩连奴于7月13日履新，但据报他已积极参与转会讨论，下一个目标是贝拿度施华。

7月13日履新

摩连奴回巢皇马早已成为公开的秘密，这个传闻在球会主席选举结束后，今晨终于获得官宣。皇马发表声明指：「皇马董事会于今日召开会议，由佩雷斯主席主持，议决任命摩连奴出任一队主帅，任期3个赛季，至2029年6月30日。」这是摩连奴事隔13年后重返皇马，他首次执教时曾带领球队赢得西甲、西班牙杯和西班牙超级杯。

摩佬上季带领宾菲加以不败战绩完成联赛，他转会皇马后将于7月13日履新；宾菲加则由前富咸领队马高施华接掌帅位。有传摩连奴一早已经开始与皇马高层商讨增兵事宜，而他的头号目标据报是贝拿度施华。

摩连奴事隔13年回巢皇马。路透社
摩连奴事隔13年回巢皇马。路透社
贝拿度施华的下一站，将在世界杯后决定。路透社
贝拿度施华的下一站，将在世界杯后决定。路透社

巴塞、皇马齐抢施华

根据《阿斯报》报道，以自由身离开曼城的施华，虽然一直被传可能加盟巴塞隆拿，但他已经成为摩连奴选兵清单的首位。贝华目前身处葡萄牙大军备战世界杯，对于一切转会传闻，他回应道：「我尚未决定。我肯定想加入一支真正需要我、让我感到有用武之地的球会。巴塞是我的一个选项，但我尚未作出决定。」

这样看来，这场施华争夺战，目前似乎以巴塞占先，但皇马十分欣赏施华的经验和争胜心，认为对方能够成为更衣室的定海神针，誓必全力争取。转会专家罗马诺引述金牌经理人文迪斯指，这场争夺战将延续整个夏天，「贝拿度将在世界杯后，才会作出决定」。

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