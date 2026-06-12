世界杯2026｜墨西哥揭幕战2：0挫南非 两军共3人领红牌

美加墨世界杯揭幕战，东道主之一的墨西哥于A组迎战南非。墨西哥由祖利安基洛尼斯开纪录，之后有鲁尔占美尼斯拉开比数，以2：0击败最终九人应战的南非。

今届首个入球于9分钟出现

今场主队开局占上风。鲁尔占美尼斯于4分钟接应右路传中，在禁区顶无人看管下第一时间起脚，但被南非门将路云威廉斯扑出。今届世界杯第一个入球，于9分钟出现，南非守将耶耶薛度利接应门将生波短传后转身，但他控球离身被「打荷包」，墨西哥的祖利安基洛尼斯把握机会起脚破门，为球队射成1：0。

鲁尔占美尼斯终于在世界杯开斋。路透社

墨西哥的祖利安基洛尼斯为球队射成1：0。路透社

墨西哥半场领先1：0

南非在饮水暂停后才企稳阵脚，但攻门威胁有限，于37分钟才由科尼科士打的头槌，找到今场第一记攻门，但这次埋门偏离目标。至于墨西哥于末段再有一轮攻势，但祖利安基洛尼斯42分钟的烫射中柱弹出。墨西哥半场领先1：0。

南非下半场两人被逐

今届首面红牌于50分钟出现。墨西哥的白赖仁古迪利斯获得单刀机会，南非守将耶耶薛度利从后侵犯对方，被罚直接红牌离场，令落后的南非踢少个，形势雪上加霜。

墨西哥于67分钟拉开比数，鲁尔占美尼斯接应右路传中，头槌破门；35岁的他，终于在世界杯开斋，入球后他激动得眼泛泪光。球证于83分钟收到指示到场边翻看VAR，南非的薛华尼因打中敌将面部被逐出场，球队九人应战。主队于93分钟亦有施萨蒙迪斯被逐，最终十人应战的墨西哥仍以2：0击败南非，旗开得胜。