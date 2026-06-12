日本队长远藤航世界杯梦碎。他因为伤患未愈被迫退出世界杯大军，更同时宣布从国际赛退役。他表示：「从今以后，我将以球迷的身份为日加油，球队终有一天会赢得世界杯。」

町野修斗补上 板仓滉接任队长

效力利物浦的远藤航自2月斗新特兰一役受伤后，一直休养。他在英超煞科战重返大军名单，虽然全场坐后备席，仍为赶及复出世界杯带来𥌓光。但他在季后曾为日本于热身赛上阵，于5月31日斗冰岛一役上阵半场因感到不适被调离阵。之后他仍有前赴美国与日本队队友会合，最终仍要因伤退队，由町野修斗补上；至于队长一职，则由板仓滉接任。

远藤航世界杯梦碎。路透社

远藤航曾在5月31日的友赛上阵，但未能踢足全场。路透社

远藤航宣布国际赛退役。路透社

「为复出已尽全力，毫无遗憾」

33岁的远藤航除了宣布退出世界杯大军，同时抛下震撼弹，宣告从国际赛退役。远藤在声明中写道：「如公告所示，我将退出世界杯大军。自受伤以来，我为赶及复出尽全力，所以毫无遗憾。当然，无法参加这届世界杯令我感到沮丧，但更重要的是，我为自卡塔尔世界杯以来，作为队长所带领的这支球队的成长感到骄傲，我们已将『赢得世界杯』这个目标，变成可以理所当然说出口的事情。」

他补充道：「我相信球队将克服一切逆境，为我们展示前所未见的景象。随着这次征程，我将从国家队退役，从今以后，我将以球迷的身份为日本国家队加油。日本国家队终有一天会赢得世界杯，让我们相信这一点，一起为他们加油吧。让我们将日本的力量凝聚为一，让那个时刻在这届赛事中到来。各位，让我们一起迎战美加墨世界杯！全力以赴！」