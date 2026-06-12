Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜远藤航因伤退出日本大军 宣布国际赛退役

足球世界
更新时间：04:45 2026-06-12 HKT
发布时间：04:45 2026-06-12 HKT

日本队长远藤航世界杯梦碎。他因为伤患未愈被迫退出世界杯大军，更同时宣布从国际赛退役。他表示：「从今以后，我将以球迷的身份为日加油，球队终有一天会赢得世界杯。」

町野修斗补上 板仓滉接任队长

效力利物浦的远藤航自2月斗新特兰一役受伤后，一直休养。他在英超煞科战重返大军名单，虽然全场坐后备席，仍为赶及复出世界杯带来𥌓光。但他在季后曾为日本于热身赛上阵，于5月31日斗冰岛一役上阵半场因感到不适被调离阵。之后他仍有前赴美国与日本队队友会合，最终仍要因伤退队，由町野修斗补上；至于队长一职，则由板仓滉接任。

远藤航世界杯梦碎。路透社
远藤航世界杯梦碎。路透社
远藤航曾在5月31日的友赛上阵，但未能踢足全场。路透社
远藤航曾在5月31日的友赛上阵，但未能踢足全场。路透社
远藤航宣布国际赛退役。路透社
远藤航宣布国际赛退役。路透社

「为复出已尽全力，毫无遗憾」

33岁的远藤航除了宣布退出世界杯大军，同时抛下震撼弹，宣告从国际赛退役。远藤在声明中写道：「如公告所示，我将退出世界杯大军。自受伤以来，我为赶及复出尽全力，所以毫无遗憾。当然，无法参加这届世界杯令我感到沮丧，但更重要的是，我为自卡塔尔世界杯以来，作为队长所带领的这支球队的成长感到骄傲，我们已将『赢得世界杯』这个目标，变成可以理所当然说出口的事情。」

他补充道：「我相信球队将克服一切逆境，为我们展示前所未见的景象。随着这次征程，我将从国家队退役，从今以后，我将以球迷的身份为日本国家队加油。日本国家队终有一天会赢得世界杯，让我们相信这一点，一起为他们加油吧。让我们将日本的力量凝聚为一，让那个时刻在这届赛事中到来。各位，让我们一起迎战美加墨世界杯！全力以赴！」

最Hit
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
10小时前
01:16
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
9小时前
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
影视圈
8小时前
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
影视圈
11小时前
校方对两母女不幸离世深表悲痛。
太古城母女堕楼｜女童仅读小六 学校即时支援师生家长 教局：继续推动生命教育
突发
7小时前
世界杯2026｜美加墨世界杯今晚开锣 三地轮流上演开幕礼 LISA登美国开幕表演
世界杯2026｜美加墨世界杯今晚开锣 三地轮流上演开幕礼 LISA登美国开幕表演
足球世界
8小时前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
饮食
18小时前
万宁一日限定全场88折！网店/门市同步劲减 1类产品再送$50现金券
万宁一日限定全场88折！网店/门市同步劲减 1类产品再送$50现金券
生活百科
13小时前
《爱‧回家之三代同糖》8月隆重登场 车婉婉吴若希李茵彤接棒上阵 故事大纲全面公开
01:37
《爱‧回家之三代同糖》8月隆重登场 车婉婉吴若希李茵彤接棒上阵 故事大纲全面公开
影视圈
16小时前
六合彩｜头奖800万今搅珠 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 即入嚟对号码！
社会
8小时前