世界杯2026｜开幕礼群星演出 Shakira献唱主题曲《Dai Dai》

世界杯正式揭开序幕！美国、加拿大、墨西哥合办的2026世界杯，于今晨1时半举行开幕礼，焦点落在Shakira和Burna Boy身上，他们献唱今届主题曲《Dai Dai》，为开幕礼掀起高潮。

墨西哥场揭幕礼舞台是一个巨型世界杯。路透社

J Balvin表演。路透社

Shakira与Burna Boy合唱今届世界杯主题曲《Dai Dai》。路透社

Danny Ocean。路透社

美加墨世界杯揭幕战，由墨西哥迎战南非。今届3个协办国将各有开幕礼，均在3支球队首战90分钟前举行。首日的「墨西哥场」舞台中央是一个巨型世界杯，而表演由1981年成军的墨西哥摇滚乐队Mana打头阵。之后有唱作人Danny Ocean出场，他在穿上墨西哥传统服装的舞者伴舞下献唱，其后有哥伦比亚歌手J Balvin出场。

随后，万众期待的Shakira出场，她与Burna Boy合演今届世界杯主题曲《Dai Dai》，掀起全场高潮。「Dai Dai」在意大利语中有「去吧、冲吧」的意思，歌曲激励球员尽全力作战。随着开幕礼结束，今届世界杯正式揭开序幕，而今届王者将于7月19日举行的决赛定夺。