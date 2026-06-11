Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

碧咸访港｜「全城足球主场」活动 应家柏︰波马完美联乘

足球世界
更新时间：23:45 2026-06-11 HKT
发布时间：23:45 2026-06-11 HKT

2026年美加墨世界杯热潮，于香港时间6月12日凌晨3时正爆发，一直鼎力支持足球运动发展的香港赛马会已率先带动热潮，与国际足协（FIFA）的官方科技合作伙伴联想集团（Lenovo）携手合作，为香港球迷带来AI足球互动体验，并已于刚周三（6月10 日）在跑马地马场正式亮相。启动礼上，英格兰传奇球星碧咸（David Beckham）首次惊喜现身香港马场，惹来全城哄动，「万人迷」亲切地与球迷、马迷互动，更触发社交平台「洗版」成全城热话。

是次活动标志著Lenovo正式为马会「全城足球主场」系列活动之策略合作伙伴，碧咸现物快活谷马场当夜，联同Lenovo及马会管理层，共同为马场内的沉浸式AI足球体验专区「Lenovo体验馆」主持揭幕仪式，并首度亲身体验香港赛马的活力。

应家柏：展现香港枢纽地位

周三快活谷赛事之后，马会行政总裁应家柏表示：「『全城足球主场』及『赛马联乘足球』系列活动，完美结合香港两大最受欢迎的运动。是夜赛事成功吸引超过17,000名马迷，投入世界级运动并与运动明星连系，见证了赛马与足球的真正跨界融合，让支持者体验到世界级运动与顶级娱乐结合的魅力。凭借这精彩开端，马会将继续开拓作为国际体育娱乐企业的影响力，展现香港作为全球交流、互联互通及旅游枢纽的地位，并以创造更高社会价值为最终目标。」

Lenovo体验馆将于6月24日、7月8日的快活谷赛马赛事期间，继续开放，球迷可亲身感受多项创新足球科技，3亮点包括：

  • Hologram（全息投影）：透过AI驱动的碧咸全息投影装置，让球迷能与其亲身互动。
  • AI Avatar（虚拟化身）：一项高度个人化的体验，让球迷能够建立并分享专属的数码身分。
  • FIFA Creative Studio：从完场哨声响起到生成可分享的精华片段，只需短短15分钟。Lenovo的 AI 内容工具能以世界杯的规模和速度，同步生成三种格式，随即准备好在广播、社交平台及流动装置上分享。
  • FIFA AI Pro（世界杯足球AI超级智能体）：此 AI超级智能体将服务FIFA世界杯 2026™ 的全部 48支参赛球队。系统建基于Lenovo的 AI工厂（AI Factory），透过分析超过2,000项不同的赛事指标，极速提供专业的赛事表现和洞察。
最Hit
01:16
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
4小时前
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
6小时前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
饮食
14小时前
太古城母女堕楼︱孙玉菡：女童目睹母亲坠楼后 有到医院接受评估及检查 获容许回到家中
01:16
太古城母女堕楼︱孙玉菡：女童目睹母亲坠楼后 有到医院接受评估及检查 获容许回到家中
社会
7小时前
大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 「灾难级」应对惹劣评
03:15
大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 「灾难级」应对惹劣评
政情
16小时前
《爱‧回家之三代同糖》8月隆重登场 车婉婉吴若希李茵彤接棒上阵 故事大纲全面公开
01:37
《爱‧回家之三代同糖》8月隆重登场 车婉婉吴若希李茵彤接棒上阵 故事大纲全面公开
影视圈
11小时前
星岛申诉王 | 连锁餐厅菠萝包发霉极呕心 港妈怒报食环署：竟然卖隔夜货
申诉热话
6小时前
校方对两母女不幸离世深表悲痛。
太古城母女堕楼｜女童仅读小六 学校即时支援师生家长 教局：继续推动生命教育
突发
3小时前
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
影视圈
7小时前
万宁一日限定全场88折！网店/门市同步劲减 1类产品再送$50现金券
万宁一日限定全场88折！网店/门市同步劲减 1类产品再送$50现金券
生活百科
8小时前