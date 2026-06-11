碧咸访港｜「全城足球主场」活动 应家柏︰波马完美联乘

2026年美加墨世界杯热潮，于香港时间6月12日凌晨3时正爆发，一直鼎力支持足球运动发展的香港赛马会已率先带动热潮，与国际足协（FIFA）的官方科技合作伙伴联想集团（Lenovo）携手合作，为香港球迷带来AI足球互动体验，并已于刚周三（6月10 日）在跑马地马场正式亮相。启动礼上，英格兰传奇球星碧咸（David Beckham）首次惊喜现身香港马场，惹来全城哄动，「万人迷」亲切地与球迷、马迷互动，更触发社交平台「洗版」成全城热话。

是次活动标志著Lenovo正式为马会「全城足球主场」系列活动之策略合作伙伴，碧咸现物快活谷马场当夜，联同Lenovo及马会管理层，共同为马场内的沉浸式AI足球体验专区「Lenovo体验馆」主持揭幕仪式，并首度亲身体验香港赛马的活力。

应家柏：展现香港枢纽地位

周三快活谷赛事之后，马会行政总裁应家柏表示：「『全城足球主场』及『赛马联乘足球』系列活动，完美结合香港两大最受欢迎的运动。是夜赛事成功吸引超过17,000名马迷，投入世界级运动并与运动明星连系，见证了赛马与足球的真正跨界融合，让支持者体验到世界级运动与顶级娱乐结合的魅力。凭借这精彩开端，马会将继续开拓作为国际体育娱乐企业的影响力，展现香港作为全球交流、互联互通及旅游枢纽的地位，并以创造更高社会价值为最终目标。」

Lenovo体验馆将于6月24日、7月8日的快活谷赛马赛事期间，继续开放，球迷可亲身感受多项创新足球科技，3亮点包括：