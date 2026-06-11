世界杯2026｜拒认今届是「最后一舞」！孙兴民誓率太极虎破捷克响头炮

美加墨世界杯即将揭开战幔，太极虎「南韩国家队」已抵达墨西哥备战首场分组赛。阵中33岁的队长孙兴民（Son Heung-min），日前在赛前记者会上展现领袖风范，不仅霸气回应了外界指他迎来世界杯「最后一舞」的传言，明言前途由自己主宰，更表示全队已克服高海拔环境，誓要领太极虎在首战击败捷克取得开门红！

孙兴民誓率太极虎破捷克响头炮。路透社



孙兴民拒向年龄妥协



外界声音认为今届美加墨世界杯极可能是33岁的孙兴民国家队生涯的「最后一舞」。这名韩队长在记者会上霸气否认：「我从未说过这是我最后一届世界杯。这届赛事是否我的『最后一舞』，由我自己来决定！」



第四度踏上世界杯决赛周舞台的孙兴?表示，自己依然保持著首度参赛时的赤子之心：「不管是第一次参赛，还是第四次，我都感觉自己像个孩子，这简直是梦想成真。虽然过往的比赛留有遗憾，但我会带著卡塔尔世界杯的美好回忆与宝贵经验去备战首仗，我只会思考如何为球队取胜贡献力量。」

转战美职感受北美高海拔与球迷热情



孙兴?自加盟美职联（MLS）球队洛杉矶FC以来，深受当地墨西哥裔球迷的喜爱。球迷更为他冠以绰号「Sonnaldo」（孙拿度，意指他拥有媲美C朗拿度的球技），他谦虚地说：「我在洛杉矶踢球，那里有很多墨西哥人，我能深深感受到他们对足球的澎湃热情。他们向我表达了爱意，我非常感激，但我并不认为自己做得足够好去配得上这个绰号。」



首战硬撼捷克 提防旧队友希克来犯



谈到首轮对手捷克，孙兴?显得相当谨慎。捷克阵中拥有不少效力欧洲顶级联赛的球星，其中包括他曾效力的德甲球会利华古逊的现役当家球星、捷克神锋柏德列舒希克（Patrik Schick）。



孙兴民强调：「舒希克是一名实力非常强劲的球员，我们正在深入研究如何限制他的发挥。惟足球并非个人运动，两队各有11名球员，我们必须作为一个整体去争取胜利。捷克阵中很多球员都在世界级球会效力，我们会谨慎应对，和队友互相配合、彼此支撑，全力攻破对方的防线！」

