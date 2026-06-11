世界杯2026│墨西哥、南非合演揭幕战 两军教练有渊源 40年前墨西哥世杯交过手

美加墨世界杯今晚拉开战幔，主办国之一墨西哥于揭幕战斗南非，力争在A组旗开得胜。墨西哥教练阿古尔(Javier Aguirre)和南非教头晓高布斯(Hugo Broos)原来早有渊源，两人球员时代曾在1986年世界杯碰头，恰巧该届同样是墨西哥做主办国，阿古尔代表墨西哥出战以2:1击败晓高布斯的比利时，难怪后者笑言今次会带领南非赢波报仇。(Viu 99、Now616、618台周五凌晨3:00直播)

墨西哥教练阿古尔。新华社

南非教头晓高布斯。路透社

阿古尔、晓高布斯曾在世杯交手

第3度执教墨西哥的阿古尔，球员年代是该国中场名将，曾取得59顶喼帽，86年世界杯他就以主力身份带领墨西哥以东道主身份出战。他们被编入B组，分组首轮对比利时，现时执教南非的晓高布斯，就是比利时的主力后卫，两人交手阿古尔笑到最后，墨西哥赢2:1。而墨西哥和比利时最终顺利晋级淘汰赛。

社交媒体X截图。相片来源Alkass English

晓高布斯：时隔40年重返墨西哥仍激动

晓高布斯对40年前那场比赛仍记忆犹新：「当时我34岁，作为一名球员感到无比兴奋，并充满动力。如今相隔40年，我以教练身份再次来到墨西哥，再次感到无比激动。今届赛事的规模远超40年前，这是我执教生涯最辉煌的时刻。」而阿古尔亦荣幸以教练身份带领墨西哥在主场出战世界杯：「在我50年足球生涯中，没有任何一件事比家乡举办世界杯更激动。当然主要比赛就会有压力，我们必须要将压力转化为动力，球队不单要赢，赢波的方式亦同样重要，大家已准备好。」