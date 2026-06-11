英超｜曼城以破纪录12亿港元求购安达臣 势成马利斯卡新时代第一签

英超转会市场引爆震撼弹！曼城已正式向诺定咸森林发出第二轮报价，以总值高达1.21亿英镑（约12.6亿港元）的疯狂天价，全力求购英格兰新星中场艾利洛安达臣（Elliot Anderson）。这笔交易一旦落实，将一举打破迪格兰赖斯（Declan Rice）三年前加盟阿仙奴时创下的1.05亿镑纪录，成为英超历史上身价最贵的英国本土球员！

首标8,500万被拒



现年23岁的森林核心艾利洛安达臣，近年在英超及国家队表现光芒四射。据《每日邮报》报道，森林老板马连拿基斯（Evangelos Marinakis）态度强硬，坚守「非1.1亿镑不卖」的底线。曼城首轮开出的8,500万镑报价早前已被森林一口回绝，但随著世界杯决赛周即将开锣，为了避免「夜长梦多」及其他豪门介入，曼城决定「一加加到足」。



据悉，曼城最新的第二轮报价，底价高达1.06亿镑，若加上浮动条款及附加奖金，总值将达到惊人的1.21亿镑！这笔转会费虽然仍落后于瑞典神锋伊沙克（Alexander Isak）以1.25亿镑(约13亿港元)加盟利物浦的英超历史纪录，但已足以令安达臣荣登史上「最贵英国人」。



顶替自由身离队施华



曼城今次不惜大洒金钱，除了是要击退同市宿敌曼联的争夺外，更是为了填补中场核心空缺。随著队长贝拿度施华（Bernardo Silva）落实今夏约满自由身离队，曼城早已将安达臣列为头号猎物。

更关键的是，这项天价收购是曼城为新帅马利斯卡（Enzo Maresca）送上的见面礼。曼城目前正与车路士商讨关于马利斯卡的赔偿金细节，而安达臣能传能控、攻守兼备的踢法，正正被视为最切合马利斯卡传控体系的完美核心人选。