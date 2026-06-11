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世界杯2026│主办国踢揭幕战仅1队输波 卡塔尔上届出师不利

足球世界
更新时间：17:37 2026-06-11 HKT
发布时间：17:37 2026-06-11 HKT

美加墨世界杯今晚(11日)揭幕，主办国之一墨西哥于A组首轮对南非，为今届104场赛事拉开序幕。世杯由2006年起，改由主办国踢揭幕战，5届以来仅一支东道主输波，就是去届2022年的卡塔尔，最终以0:2不敌厄瓜多尔，墨西哥今场要避免主办国连续2届于世杯揭幕战失利的局面。(Viu 99、Now616、618台周五凌晨3:00直播)

06世杯改由主办国踢揭幕战

世界杯由2006年起，改为主办国踢揭战幕。06年东道主德国在分组首轮以4:2大胜哥达黎加取得开门红，左闸拿姆由边线切入中路烫射死角破网，以这个世界波一箭成名；10世杯由南非主办，第一场与墨西哥赛和1:1，恰巧相隔16年后，两队再于世杯揭幕战碰头，今次由墨西哥作为东道主出战。

仅卡塔尔在揭幕战以东道主身份输波

14世杯巴西成为主办国，揭幕战以3:1赢克罗地亚，但其左闸马些路开赛12分钟摆乌龙，是世杯揭幕战首个乌龙球；18轮到俄罗斯做东道主，他们以5:0大胜沙特阿拉伯，尽展光芒。去届卡塔尔世界杯，这支西亚球队就成为首支于揭葡战输波的东道主，以0:2不敌厄瓜多尔。

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