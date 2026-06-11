世界杯2026｜杜曹霸气扬言英军「准备就绪」 誓破60年宿命强势冲冠

英格兰在奥兰多举行的最后一场世界杯热身赛，以3:0大胜哥斯达黎加。英军主帅杜曹（Thomas Tuchel）赛后难掩兴奋，霸气地向外界宣告球队已经「准备就绪」（Ready），誓要在美加墨世界杯打破长达60年的锦标荒，强势冲击冠军宝座！



盛赞三狮展现争冠凝聚力



三狮军今仗大胜3:0之余，兼且全队无人受伤。距离下周三在达拉斯对阵克罗地亚的首场分组赛仅剩7天，杜曹对球队的状态感到极度满意，并扬言准备好争冠：「我们在赛前的会议上已经定下了基调，而球员们亦证明了他们已经准备就绪！如果我们能够保持这样的踢法，在赛事中不断成长，并展现出今天这种凝聚力、兄弟情谊和团队精神，我们绝对能与球迷建立起令人惊叹的连结，这将会是一次美妙的争冠经历。」

克服佛州高温考验



英军早前特意挑选佛罗里达州作为集训营，为的就是让球员提早适应世界杯的高温气候。杜曹表示球队已经达到目标：「我赛前要求球员在强度、投入度及凝聚力上提升到另一个层次，他们做到了。我们看到了球队对高温和气候的适应，一切都运作得非常顺畅（Clicking）。」



随著世界杯开锣在即，这位德国籍教头直言自己也感到热血沸腾：「世界杯真的来了！当足球开始滚动，紧张感就会随之增加，而这正是我个人最享受的事情，这让我感觉自己真的活过来了（Feel alive）！」



轻描淡写「让12码」风波 赴大本营前获放假充电



比赛下半场曾发生一段小插曲，复任正选的皇马球星祖迪比宁咸（Jude Bellingham）博得12码并准备亲自操刀，但助教安东尼巴利（Anthony Barry）随后指示他将主射权交予安东尼哥顿。对此，杜曹轻描淡写地解释只是一场误会：「当时刚作出了很多换人调动，导致主射顺序变得不清晰。这纯粹是沟通上的问题，是我们教练团的责任。」

