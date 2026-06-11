世界杯2026│麦巴比恋爱脑？ 放假获法国队批准离队 去西班牙揾女友

法国周一友赛主场3:1击败北爱尔兰后，大军获得一天的自由活动时间，之后再集合出发前往美国参加世界杯。西班牙《世界体育报》报导，该队队长基利安麦巴比利用难得的假期，得到法国队许可离开国家队训练基地，乘飞机前往马德里，与女友伊丝达艾丝普薛图（Ester Exposito）会面。由于世杯举行在即，麦巴比这次的私人行程在法国国内受到热议，网民指他真的是「恋爱脑」。

麦巴比飞西班牙与女友会面

在法国主场完成最后一场热身赛后，高卢雄鸡大军周二获得一天的自由活动时间，球员们可以离开国家队训练基地放松，周三中午返回基地报到，再前往美国出战世界杯。队长麦巴比获得法国队批准，乘飞机前往西班牙马德里处理私人事务，有传媒拍摄到他与女友伊丝达艾丝普薛图会面。

网民称是「恋爱脑」

虽然麦巴比用私人时间与女友会面，但由于世界杯今日(11日)揭幕，加上他离开法国前往西班牙，这次行程引起法国球迷热议。有网民指他是「恋爱脑」，亦有人称他这样一来一回浪费体力，随时影响状态。