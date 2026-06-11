世界杯2026｜杜曹破例解禁「太太团」！准英军家属直闯大本营探班 冀大战前助球员减压

世界杯大战如箭在弦，英格兰目前正于美国佛罗里达州进行集训。为了让球员在紧张的备战中得到喘息机会，主帅杜曹（Thomas Tuchel）决定打破以往大战前的严格传统，罕有地「开绿灯」解除禁令，批准一众英格兰国脚的妻子及女友（WAGs）进入球队下榻的酒店探班，期望在移师正式大本营前为球队营造轻松的气氛。

比宁咸女友长途跋涉会爱郎 齐玩纸牌放闪

据英国媒体报道，英军原本下达了严格的禁营令，规定只准球员及职员留在佛罗里达州西棕榈滩（West Palm Beach）的酒店大本营内。然而，在日前於坦帕湾完成首场热身赛后，杜曹决定网开一面。

其中，皇家马德里球星祖迪比宁咸（Jude Bellingham）的模特儿女友 Ashlyn Castro，就特意驱车4小时前往酒店会合男友。两人在日落时分齐齐在户外玩类似 Uno 的纸牌游戏「Skyjo」享受浪漫时光，Ashlyn 其后更在 Instagram 上分享了在球队酒店拍下的性感靓相。此外，队长哈利卡尼（Harry Kane）的爱妻 Kate，以及曼联新星明奈（Kobbie Mainoo）的女友 Layla Roye，据报亦已把握备战强度升级前的空档前往探班。

杜曹反传统操作 冀赴肯萨斯前先放松

对于一向大战前夕气氛紧张的英格兰国家队而言，这次「解禁」可谓一反常态。有知情人士透露：「在世界杯展开前，让家属有这么多时间与球员共处，是非常罕见的做法。但杜曹的用意很明确，他希望球队在出发前往肯萨斯（Kansas）的正式训练基地前，能有一个相对放松的集训营。」

比克福特举脚赞成：适应气候兼享自由

对于主帅这项体贴的决定，首席门将比克福特（Jordan Pickford）大表支持，认为给予球员适当的自由度百利而无一害：「对我们来说，真正的赛事要去到6月17日才正式展开。所以我认为现阶段最重要的是努力训练、适应炎热的气候，同时也要拥有一点自由和私人休息时间。希望我们甚至能有机会拿出高尔夫球杆『松一松』。」杜曹刚柔并重的带队手法，似乎已成功为这支夺冠大热舒缓了赛前的庞大压力。

