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世界杯2026│英格兰大胜正选11人露端倪 哥顿压拉舒福特做正选 比宁咸保10号位

足球世界
更新时间：13:30 2026-06-11 HKT
发布时间：13:30 2026-06-11 HKT

英格兰周三于最后一场热身赛中，3:0大胜哥斯达黎加，主教练杜曹赛后虽然避谈是否已决定世界杯分组首轮对克罗地亚的11人正选名单，但今仗基本上已确立主力框架。在前场两个关键位置中，今仗收录1球1助攻的安东尼哥顿，预计力压拉舒福特成为正选左翼；祖迪比宁咸则排在摩根罗渣士之前做主力进攻中场。

哥顿压拉舒福特做正选。路透社
哥顿压拉舒福特做正选。路透社

英格兰世杯首轮正选阵容浮现

今场英军安排了22人出场，正选战将于下半场分两个时间全部被换走。由于正选中包括了比克福特、列斯占士、迪格兰赖斯和哈利卡尼等多位常规主力，外界认为今场的首发阵容就是世杯分组首轮对克罗地亚的名单。对此三狮主教练杜曹含糊地回应：「我未决定一切，但今场让我的心态非常平静。球队正走在完全正确的道路上，今仗的精神面貌让我非常自豪。明天(周四)会有一场队内对抗赛，我先要确定这场训练赛的11人，然而球员们会有一天半的假期，彻底放松，之后就会有答案。」

哥顿、比宁咸料任英格兰正选。路透社
哥顿、比宁咸料任英格兰正选。路透社

哥顿、比宁咸料任正选

杜曹没有正面回应，但正选11人已露端倪。比克福特把守最后一关，左右闸由历高奥莱利和列斯占士出任，中坚拍档是史东斯和马克古希；双防守中场是迪格兰赖斯及艾利诺安达臣；单箭头是哈利卡尼。左右翼和进攻中场3个存疑的位置，今仗后有明确答案，交出1入球1助攻的安东尼哥顿，势力压拉舒福特成为正选左翼；进攻中场原本是祖迪比宁咸和摩根罗渣士之争，前者今场任正选有出色表现，做好梳理攻势和后上入楔埋门的工作，预计取得正选位。右翼位置布卡约沙卡本身是必然正选，但他仍未完全伤瘉，有机会由马度基取代。

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