世界杯2026｜英格兰最后热身3:0炒哥斯达黎加 强阵迎世界杯首战

纵使奥兰多的天空一度被狂风暴雨及闪电所笼罩，更导致比赛延迟了足足一小时才开赛，但这场赛前「小插曲」并无阻英格兰国家队在世界杯最后一场热身赛中踢出霸气。凭借迪格兰赖斯（Declan Rice）、安东尼哥顿（Anthony Gordon）及奥尼屈坚斯（Ollie Watkins）各建一功，「三狮军团」以3:0轻取哥斯达黎加，以两战全胜、未失一球的完美热身赛姿态，强势迎接下周三对阵克罗地亚的世界杯首战！

延迟一小时开赛 无损英军争胜决心

赛前数小时，奥兰多遭遇了长达90分钟的热带风暴吹袭，狂风暴雨导致多处水浸，甚至有建筑物被雷电击中。不少随队球迷一度担心赛事会被取消，幸好球场的排水系统发挥奇效，加上雷暴警告解除，比赛在延迟一小时后顺利鸣笛。主帅杜曹（Thomas Tuchel）直言，只要比赛能顺利进行，球队又能踢出统治力且无人受伤，这已经是「三赢」的结果。

面对世界排名第53位、且缺少了6名常规主力的哥斯达黎加，英格兰早早便控制大局。开赛仅10分钟，今夏刚加盟巴塞隆拿的翼锋安东尼哥顿在左路发难，轻松摆脱对手后传入禁区，后上的中场迪格兰赖斯第一时间撞射破网，为球队迅速打开纪录。上半场英军几乎完全压制对手，更曾有一记由马度基（Noni Madueke）射中柱的黄金机会。

贝宁咸转任「伪9号」现奇兵效应

下半场中段，杜曹一口气作出多个调动，更进行了大胆的阵式实验。在队长哈利卡尼（Harry Kane）退下火线后，他安排正选上阵的「10号仔」祖迪比宁咸（Jude Bellingham）移前担任中锋（伪9号）。这个调动立竿见影，比宁咸68分钟在禁区内凭借细腻的个人技术为伊斯（Eberechi Eze）制造射门机会，皮球省中对手手臂，球证直指12码点。哥顿操刀极刑破网，将比数拉开至2:0。

热身赛磨枪完毕 三狮昂首出征达拉斯

87分钟，后备入替的屈坚斯在门前执鸡成功，将最终比数锁定为3:0。随著这场热身赛以大胜告终，英格兰不仅进一步适应了北美地区高达华氏80度的高温作战环境，更展现出强大的板凳深度。大军将于周六启程前往位于肯萨斯的训练大本营，准备迎接下周三在达拉斯硬撼克罗地亚的世杯首战。