世界杯2026│葡萄牙2:1尼日利亚 C朗错失3次黄金机会 今年国际赛未开斋

美加墨世界杯今晚(11日)揭幕，多支于下周才登场的参赛球队，把握最后时间踢友赛热身，包括热门之一葡萄牙。该队周三主场2:1击败尼日利亚，以3连胜走势迎接决赛周，可是阵中巨星兼队长C朗拿度错失3次机会无士哥，今年仍未在国际赛取得入球。

葡萄牙友赛3连胜

葡萄牙约战尼日利亚作为世杯最后热身，凭效力车路士的翼锋柏度尼图先开纪录。他们虽然一度被追和，但另一翼锋法兰斯高干斯卡奥下半场由右路边线切入中路再劲射破网，最终赢2:1，以各赛事5场不败，包括友赛3连胜的气势迎接世界杯，下周三分组首轮将会斗刚果民主共和国。

C朗错失3次黄金机会 单刀射斜

葡军调整好状态出征，但攻击核心C朗还未重拾射门鞋。这名41岁老将今场正选踢了64分钟，4次起脚攻门都未能命中目标，错失3次黄金机会，包括开赛8分钟单刀射斜柱边出界，未能取得今年首个国际赛入球。葡萄牙今年踢了4场友赛，C朗在头2场因伤倦勤，刚周日赢智利和今仗都有上阵却未有士哥，对上一个国家队入球于去年10月中取得。

幸好C朗赛后仍保持积极心态，在社交媒体发文鼓励自己和球队：「备战阶段结束。目光锁定世界杯。」