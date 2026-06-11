Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026│葡萄牙2:1尼日利亚 C朗错失3次黄金机会 今年国际赛未开斋

足球世界
更新时间：11:11 2026-06-11 HKT
发布时间：11:11 2026-06-11 HKT

美加墨世界杯今晚(11日)揭幕，多支于下周才登场的参赛球队，把握最后时间踢友赛热身，包括热门之一葡萄牙。该队周三主场2:1击败尼日利亚，以3连胜走势迎接决赛周，可是阵中巨星兼队长C朗拿度错失3次机会无士哥，今年仍未在国际赛取得入球。

葡萄牙友赛3连胜

葡萄牙约战尼日利亚作为世杯最后热身，凭效力车路士的翼锋柏度尼图先开纪录。他们虽然一度被追和，但另一翼锋法兰斯高干斯卡奥下半场由右路边线切入中路再劲射破网，最终赢2:1，以各赛事5场不败，包括友赛3连胜的气势迎接世界杯，下周三分组首轮将会斗刚果民主共和国。

C朗错失3次黄金机会 单刀射斜

葡军调整好状态出征，但攻击核心C朗还未重拾射门鞋。这名41岁老将今场正选踢了64分钟，4次起脚攻门都未能命中目标，错失3次黄金机会，包括开赛8分钟单刀射斜柱边出界，未能取得今年首个国际赛入球。葡萄牙今年踢了4场友赛，C朗在头2场因伤倦勤，刚周日赢智利和今仗都有上阵却未有士哥，对上一个国家队入球于去年10月中取得。

幸好C朗赛后仍保持积极心态，在社交媒体发文鼓励自己和球队：「备战阶段结束。目光锁定世界杯。」

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
突发
14小时前
李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎
李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎
影视圈
20小时前
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
影视圈
21小时前
日本旅客离境税7.1起加价3倍！搭飞机/邮轮均需缴付 1条件可享旧税制 附7类人豁免课税
日本旅客离境税7.1起加价3倍！搭飞机/邮轮均需缴付 1条件可享旧税制 附7类人豁免课税
旅游
21小时前
「呢啲家长害死细路！?」靓妈搭巴士畀BB睇手机遭狠批 引爆网络大战 结局大快人心｜Juicy叮
「呢啲家长害死细路！?」靓妈搭巴士畀BB睇手机遭狠批 引爆网络大战 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
20小时前
吴千语首度曝光4层奢华爱巢 厨房全套顶级家电尽显极致品味 为「呢个人」搬进花园别墅
吴千语首度曝光4层奢华爱巢 厨房全套顶级家电尽显极致品味 为「呢个人」搬进花园别墅
影视圈
18小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
伊朗局势︱美军对伊朗展开新一轮打击 轰炸多个「关键设施」 伊朗称关闭霍尔木兹海峡︱持续更新
伊朗局势︱美军对伊朗展开新一轮打击 轰炸多个「关键设施」 伊朗称关闭霍尔木兹海峡︱持续更新
即时国际
3小时前
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
2026-06-09 18:00 HKT
百佳超市大派$20现金券！6月限定 简单2步领券即享
百佳超市大派$20现金券！6月限定 简单2步领券即享
生活百科
20小时前