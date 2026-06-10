碧咸访港｜「万人迷」现身快活谷马场 贴地派福利有求必应冧爆粉丝

为迎接2026年美加墨世界杯，英格兰传奇球星碧咸（David Beckham）周三（10日）傍晚旋风式访港踏足快活谷马场出席「赛马联乘足球」盛事。身穿笔挺西装的「万人迷」以品牌代言人身分亮相，吸引大批球迷及马迷逼爆马场围栏，只为一睹其风采。今次不仅是碧咸首次在香港参与马场活动及欣赏赛马，他更展现极度亲民一面，为现场粉丝签名合照来者不拒，令全场气氛极度热闹。

碧咸零架子亲近球迷有求必应



曾代表英格兰参加1998、2002、2006年三届世界杯的碧咸，虽已年届51岁退役多时，「万人迷」风采却不减当年，周三一身笔挺西装配衬衣尽显绅士风度，在马会行政总裁应家柏相伴之下，甫于公众面前亮相，即引起全场欢呼。今次碧咸是为了推动「赛马联乘足球」活动，以赞助商代言人身分为足运出力。此活动由香港赛马会与份属国际足协的技术合作伙伴以策略性合作关系合办，以迎接四年一度2026年美加墨世界杯这球坛盛事，马会在推动足运动方面不遗余力，早前已推出「全城足球主场」系列活动为世界杯营造气氛，之后连串活动会陆续有来。

获骑师布文教路「睇马」



碧咸在马会这层与赞助商代表在台上完成官方仪式后，十分「识做」，立即走到栏边亲近群众，对签名、拍照等要求都来者不拒，有身穿球衣的女士们能得偿所愿，尤其雀跃。有求必应的碧咸全程表现贴地，微笑、挥手不曾停过。之后，他在公关及保安人员陪同下，走上马主专区欣赏赛马，跟马会主席廖长江及行政总裁应家柏谈笑风生。此外，马会还安排了昨夜停赛的澳洲骑师布文，向碧咸讲解香港赛马的特色。

受香港赛马吸引破例逗留



据事前消息，碧咸原打算欣赏完6时40分开跑的第1场赛事，便会离去。也许是香港赛马实在太有吸引力，结果半小时后开跑的第二场赛事，在马主专区上仍可见他踪影。未几，马场内的公众保安区解封，碧咸的旋风式到访马场告一段落。

碧咸退役前，曾助英超班霸曼联于1999年成为三冠王，之后转投西甲班霸皇马亦捧杯无数，现时是美国球会国际迈亚密的班主之一。