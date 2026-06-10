Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026│巴塞隆拿决定不会买断拉舒福特 决赛周后回归曼联

足球世界
更新时间：18:23 2026-06-10 HKT
发布时间：18:23 2026-06-10 HKT

正随英格兰备战美加墨世界杯的拉舒福特，在决赛周揭幕前收到坏消息，西班牙媒体《马卡报》指巴塞隆拿已决定不会执行与曼联借租合约内的买断条款，意味他完成世杯后会重返红魔。而曼联无意留用他，想此子于今届世杯交出好表现，吸引潜在买家拜仁慕尼黑和阿仙奴出手斟介。

巴塞不会买断拉舒福特。法新社
巴塞不会买断拉舒福特。法新社

巴塞不会买断拉舒福特

《马卡报》引述消息人士的说法，巴塞隆拿的高层面经商议后，决定不会启动拉舒福特借用合约内的3000万欧罗买断条款，这条款将于下周一截止。这名知情人士指，巴塞签下安东尼哥顿后，已决定不会留用拉舒福特，皆因前者在防守时更积极，更适合教练费历克的高位逼抢战术。同时拉舒福特今年10月将年满29岁，比哥顿大3岁半，巴塞认为后者较年轻仍有进步空间，所以拒留拉舒福特。

拉舒福特完成世杯后会重返红魔。美联社
拉舒福特完成世杯后会重返红魔。美联社

红魔想福仔世杯生性 吸引买家

随住巴塞不会履行买断条款，拉舒福特正式转投这支西甲豪门的美梦落空，完成世杯后他将会返回曼联。据报红魔亦不想留用他，会方希望此子在世界杯有好表现，吸引有兴趣的买家出手，拜仁和阿仙奴正注视其情况，但两队都无意提供高薪合约。

最Hit
政府大派$18长者餐饮券！7.1起叹8大连锁餐厅下午茶 大家乐/太兴/美心MX
政府大派$18长者餐饮券！7.1起叹8大连锁餐厅下午茶 大家乐/太兴/美心MX
饮食
8小时前
京东入主未够一年！佳宝超市突破100店 6.11起全场8折优惠 早前多次折扣引抢购潮
京东入主未够一年！佳宝超市突破100店 6.11起全场8折优惠 早前多次折扣引抢购潮
生活百科
6小时前
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
时事热话
9小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
北上配眼镜埋单前少问「这句话」易被㓥？港人单拖配镜防伏指南掀热议：深圳度数配足竟变假远视？｜Juicy叮
北上配眼镜埋单前少问「这句话」易被㓥？港人单拖配镜防伏指南掀热议：深圳度数配足竟变假远视？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-09 14:34 HKT
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
2026-06-09 18:00 HKT
宏福苑大火︱警方及廉署批有人为一己私利贪污造假 罔顾居民生命安全 不排除有更多拘捕行动
02:27
宏福苑大火︱警方及廉署回应联合行动 批有人为一己私利贪污造假 罔顾居民生命安全 不排除有更多拘捕行动
社会
1小时前
吴文忻离世｜彭秀慧公开吴文忻最后身影！姊妹相拥画面惹鼻酸 心痛悼念40载挚友约定天堂相见
吴文忻离世｜彭秀慧公开吴文忻最后身影！姊妹相拥画面惹鼻酸 心痛悼念40载挚友约定天堂相见
影视圈
8小时前
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
影视圈
4小时前