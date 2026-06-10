世界杯2026│巴塞隆拿决定不会买断拉舒福特 决赛周后回归曼联

正随英格兰备战美加墨世界杯的拉舒福特，在决赛周揭幕前收到坏消息，西班牙媒体《马卡报》指巴塞隆拿已决定不会执行与曼联借租合约内的买断条款，意味他完成世杯后会重返红魔。而曼联无意留用他，想此子于今届世杯交出好表现，吸引潜在买家拜仁慕尼黑和阿仙奴出手斟介。

巴塞不会买断拉舒福特。法新社

巴塞不会买断拉舒福特

《马卡报》引述消息人士的说法，巴塞隆拿的高层面经商议后，决定不会启动拉舒福特借用合约内的3000万欧罗买断条款，这条款将于下周一截止。这名知情人士指，巴塞签下安东尼哥顿后，已决定不会留用拉舒福特，皆因前者在防守时更积极，更适合教练费历克的高位逼抢战术。同时拉舒福特今年10月将年满29岁，比哥顿大3岁半，巴塞认为后者较年轻仍有进步空间，所以拒留拉舒福特。

拉舒福特完成世杯后会重返红魔。美联社

红魔想福仔世杯生性 吸引买家

随住巴塞不会履行买断条款，拉舒福特正式转投这支西甲豪门的美梦落空，完成世杯后他将会返回曼联。据报红魔亦不想留用他，会方希望此子在世界杯有好表现，吸引有兴趣的买家出手，拜仁和阿仙奴正注视其情况，但两队都无意提供高薪合约。