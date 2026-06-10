世界杯2026｜48路大军排名大检阅 新西兰敬陪末席 排名竟逊新军库拉索

2026美加墨世界杯开锣进入最后大直路，距离赛事正式点燃战火仅余两日！今届世界杯史无前例地破天荒扩军至48队，若然问到哪支参赛球队的世界排名最高，球迷们自然会联想起各自拥趸的顶级强队；但若论及今届48路大军之中，世界排名最低的国家，相信不少人都会被考起。

根据国际足协（FIFA）最新公布的实时世界排名，大洋洲代表新西兰仅位列第85位，无奈荣膺今届世界杯参赛国的「最低排位」，甚至比首度杀入决赛周的加勒比海新军库拉索还要低3位。

美斯对于可以长期身披10号球衣我深感自豪。路透社

收录第117个国际赛入球后，美斯随即将注意力转到明日揭幕的美加墨世界杯身上。路透社

新西兰被编入G组。法新社

新西兰要突破分组赛不容易。路透社

海地库拉索列倒数二三

受惠于今届赛事大幅扩军，不少二、三线球队得以踏上足球界的最高舞台。在这份参赛国排名榜之中，除了新西兰以第 85 位「包尾」之外，来自中北美洲及加勒比海区的海地排名第 83 位，位列倒数第二；而历史性首次跻身世杯决赛周舞台的库拉索，则排在第 82 位，位列倒数第三。

阿根廷占据榜首

至于榜单的前列位置，依然毫无悬念地由一众响当当的传统劲旅所占据。目前排名前五位的球队星光熠熠，分别是稳坐「一哥」宝座的卫冕冠军阿根廷，以及紧随其后的西班牙、法国、英格兰和葡萄牙。

附：2026 美加墨世界杯参赛球队世界排名一览

（注：括号内数字为 FIFA 最新实时世界排名）

【第 1 至 10 位】

阿根廷 (1)、西班牙 (2)、法国 (3)、英格兰 (4)、葡萄牙 (5)、巴西 (6)、摩洛哥 (7)、荷兰 (8)、比利时 (9)、德国（10）

【第 11 至 30 位】

克罗地亚 (11)、哥伦比亚 (13)、墨西哥 (14)、塞内加尔 (15)、乌拉圭 (16)、美国 (17)、日本 (18)、瑞士 (19)、伊朗 (20)、土耳其 (22)、厄瓜多尔 (23)、奥地利 (24)、韩国（25）、澳洲 (27)、阿尔及利亚 (28)、埃及 (29)、加拿大 (30)。

【第 31 至 60 位】

挪威 (31)、科特迪瓦 (33)、巴拿马 (34)、瑞典 (38)、捷克 (40)、巴拉圭 (41)、苏格兰 (42)、突尼斯 (45)、刚果民主共和国 (46)、乌兹别克斯坦 (50)、卡塔尔 (56)、伊拉克 (57)、南非 (60)。

【第 61 位及以后】

沙特阿拉伯 (61)、约旦 (63)、波黑 (64)、佛得角 (67)、加纳 (73)、库拉索 (82)、海地 (83)、新西兰 (85)。