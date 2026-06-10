赛马｜万人迷今晚踩入快活谷！碧咸现身跑马地撑「赛马联乘足球」

「万人迷」碧咸（David Beckham）再度访港！根据《星岛》消息，这位英格兰名宿兼国际足坛巨星，将于今晚傍晚时分惊喜现身跑马地马场，出席一项名为「赛马联乘足球」的大型活动。

据《星岛》掌握的行程细节，身为品牌代言人的碧咸，预计会于今晚 6 时正至 6 时 40 分左右「踩入」跑马地马场。今次活动以「赛马联乘足球」为主题，在美加墨世界杯即将开罗的当下，将两大最受香港人欢迎的体育运动完美结合，旨在连系一众热血球迷与忠实马迷，共同感受这股跨界别的体育狂热。

届时，「万人迷」除了会以代言人身分闪亮登场，亦会亲身感受香港独步全球的夜马气氛，留在现场观赏刺激的赛事。目前现场已经密锣紧鼓进行布置，全城一起等待这位足球巨星的到来。