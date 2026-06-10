世界杯2026│前英格兰队长泰利称英军仅14人可担大任 分析两位曼联球员应入选

英格兰主教练杜曹(Thomas Tuchel)在今届世界杯大军名单上，弃用多位名牌球员，继续受到各界质疑。前三狮队长泰利(John Terry)矢言，英军26人大军中仅得13、14人能够担当重任，其余都未能竞逐成为主力，无法为球队带来良性竞争。同时他指杜曹拣人最大失误，是放弃了哈利马古尼(Harry Maguire)和劳基梳尔(Luke Shaw)，特别是没有选前者将会成为致命伤。

泰利称仅13、14人可担当重任

杜曹选兵时，放弃了菲尔科顿、查洛保云、基比斯韦特和高尔彭马等星将，前英格兰队长泰利矢言这支英军只有13、14人可担当重任：「我始终认为英格兰必须带上最强阵容，才能冲击世界杯。球队能够担当大任的球员，只有13、14人。至于名单内其余球员，我不认为他们能给主力阵容带来良性竞争。」这名一代中坚指杜曹在选人上犯了3、4个重大错误，当中曼联左闸劳基梳尔和中坚哈利马古尼应该入选。

马古尼落选是最大错误

泰利先指出梳尔的重要性：「英军左位置如今用尼高奥莱利，我觉得他需要梳尔这样的老将在身边扶助，帮他稳住心态，给予指导。」而哈利马古尼落选，泰利就指是最大的失误：「马古尼的实力比丹般恩强。虽然般恩有可以踢左闸的特点，但经过权衡后还是认为马古尼更适合入选。在比赛末段，马古尼在死球进攻中威胁十足，所以杜曹应该带他前往美国。」