世界杯2026│阿根廷友赛3:0冰岛 美斯回归入波 分组首仗迎国际赛200场

阿根廷周二于美国阿拉巴马友赛冰岛，凭伤瘉复出的攻击核心美斯(Lionel Messi)后备上阵攻入一记12码，大胜3:0迎接美加墨世界杯，后者于赛后亦在社交媒体发文为球队打气。而今仗是美斯第199次代表阿根廷披甲，如果他在分组首轮对阿尔及利亚上阵，将会以第200场国际赛展开个人第6次世界杯之旅，别具意义。

今仗是美斯第199次代表阿根廷披甲。法新社

88403人入场破纪录 美斯入波回应

今场友赛安排在美国阿拉巴马州的佐敦夏利球场上演，此球场惯常主办榄球赛事，今次是首次举办国际足球比赛，吸引到88403名球迷入场，打破阿拉巴马州足球比赛的入座纪录，当中大部份球迷都是为欣赏美斯而来。这名38岁巨星上仗友赛赢洪都拉斯时因伤没有出场，今场复出在70分钟后备上阵，甫登场不久即因为队友拿达路马天尼斯禁区内被侵犯而获得主射12码的机会，他操刀稳稳命中，为阿根廷攻入第2球。球队最终大胜3:0，将各赛事连胜走势增至19场，以最强气势迎接世界杯。

差1场达200场里程碑 世杯达成

收录第117个国际赛入球后，美斯随即将注意力转到明日揭幕的美加墨世界杯身上，在社交媒体发文为球队打气：「冲啊﹗比以往任何时候都更加团结。」而今仗是美斯第199次为阿根廷披甲，200场的里程碑恰巧在本届决赛周出现，别具意义。卫冕的阿根廷今届被编入J组，香港时间下周三早上9时将在分组首轮对阿尔及利亚，如果美斯出场领军，正好以第200场国际赛展开个人第6次世界杯之旅。