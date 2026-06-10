世界杯2026│球员、教练都要搜身! 乌兹别克、塞内加尔遇高规格安检 简拿华路：好奇怪

美加墨世界杯周四(11日)揭幕，主办国之一美国提升保安程度迎接这项足球盛事，就连参赛球员和教练都要接受高规格的安检。从网上的影片所见，乌兹别克大军近日友赛荷兰前，全队成员离开大巴立即要搜身，装备亦要全部打开检查，其教练、前金球奖得主简拿华路高呼奇怪；而塞内加尔抵达美国时，亦像罪犯般逐位搜身。

简拿华路对高规格安检感不满。路透社

简拿华路被搜身感错愕

首次参加世界杯决赛周的乌兹别克，周一于纽约闭门友赛荷兰。当乌兹别克大军乘坐大巴抵达球场时，按惯例球员和教练团会携带自己的私人物品直入球场，可是两位身穿保安服装的人员上前拦截，要求搜身和检查随身物品，率先下车的前金球奖得主、乌军教练简拿华路对此感到愕然，但仍举起双手配合，再打开背囊检查，随后的教练团队成员、球员们亦要搜身检查，从影片所见多个装有球员装备的大袋都放在地上打开。

😳🐕REGISTRO SUPER ESTRICTO HASTA CON PERROS



Así fue el protocolo de seguridad con la Selección de Uzbekistán previo al amistoso contra Países Bajos en Estados Unidos.🇺🇿 pic.twitter.com/D1SzMEYZcP — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 8, 2026

乌兹别克前锋：从未遇过!

影片没有交代对手荷兰是否遇上同样的高规格安检，但简拿华路对此不满道：「他们告诉我这是规定，但最终接受检查只有我们。这真的非常奇怪，但为甚么要这样，应该去问他们。」该队前锋舒基夫亦表示：「我完全不明白发生了甚么事，这是我第一次遇到。我从来未见过到达球场后，整个行李都要被检查。当然如果在美国是正常情况，就没有问题。」

塞内加尔球员落机被搜身

而另一条影片亦显示，非洲球队塞内加尔遇到同样的高规格安检。塞军于周日(7日)抵达美国，球员们离开机仓行落停机坪时，逐一排队搜行，行李都要被全面检查，片中见到效力华历简奴的中场柏夫施斯先坐在有靠背的折凳上检查行季，之后企起身举起双手搜身，有网民矢言代表国家队参加世界杯是光荣，但最终被当是罪犯看待。