世界杯2026｜「魔人」化身凉茶佬？夏兰特狂飙普通话代言王老吉 洗脑神曲笑爆全网（有片）

世界杯开锣进入最后两日倒数，各大品牌宣传战打到火热，但点都估唔到，中国知名凉茶品牌王老吉周二竟然抛出个超级震撼弹——宣布有「北欧风暴」、「禁区之王」之称的挪威神锋夏兰特（Erling Haaland），正式成为其国际版品牌WALOVI的全球代言人！这位平时在绿茵场上见神杀神的「魔人」，竟然在社交平台大晒普通话，反差萌极大，加上一支极具「洗脑」效果的搞笑广告，惹笑程度直逼五粒星！

Erling Haaland just dropped a Walovi ad in China—and netizens say it's too catchy, too funny. When your striker doubles as a meme lord. pic.twitter.com/bjbQ5wyyjD — Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 9, 2026

铁汉也怕热气？「魔人」字正腔圆嗌口号

早在6月8日，这位挪威巨星已在个人Instagram帐号无预警发布短片，公布自己「卖凉茶」的新身分。片中，夏兰特收起球场上的杀气，以普通话字正腔圆地喊出品牌经典口号「怕上火，喝王老吉」。看著一个身高近两米的北欧猛汉叫人饮凉茶降火，画面极具冲击力，短片一出随即震惊欧美传媒，网民纷纷表示「睇到眼凸」，发布短短19小时内，IG点赞数已轻松冲破6万大关。

「哈哈哈哈」兰特！打气歌变魔性神曲

惊喜一浪接一浪，6月9日夏兰特再于官方微博「加码」派福利，上载一段改编自其球迷专属打气歌《Haaland Song》的广告片。夏兰特的大陆译名为「哈兰德」，品牌尽显幽默本色，巧妙地将「Haaland」的发音与中文「哈哈哈哈」完美结合，打造出这首魔性洗脑神曲。片中夏兰特食烧烤时更夸张到「喷火」，配合他极度投入的搞笑表情，瞬间引爆网络热话。

网民笑到标眼水：佢知唔知咩叫「上火」？

是次广告精准捕捉了球迷睇波容易「热气」的痛点，将夏兰特的高强度竞技画面，与球迷挨夜睇波、夏日聚会食串烧的油腻燥热完美融合，成功将「降火」概念推向国际。

对于神锋突然化身「凉茶代言人」，不少网民坦言初看消息时还以为自己眼花，直呼「以为系AI恶搞片」；亦有大批网民错重点，打趣留言笑问：「夏兰特究竟知唔知『上火』即系咩意思？」、「饮完系咪可以场场入波？」。更多网民看完广告片后纷纷投降，表示「笑到标眼水」、「笑到肚痛」，大赞这波宣传绝对是世界杯前夕最欢乐的小插曲。