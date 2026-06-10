西甲│宾菲加确认摩连奴将加盟皇马 银河舰队出1.5亿欧罗求购艾华利斯被拒

葡萄牙名帅摩连奴(Jose Mourinho)重返皇家马德里又行前一步，其效力的宾菲加周一发布公告指银河舰队表达以1500万欧罗签下狂人的意向，后者亦同意，只待完成手续就可落实。而皇马未等摩帅上任，已开始重建阵容的工作，他们同日出价1亿5000万欧罗向马德里体育会求购阿根廷锋将祖利安艾华利斯(Julian Alvarez)，但随即被这支同市球会拒绝，据报球员本人只想加盟巴塞隆拿。

宾菲加确认摩连奴将加盟皇马。法新社

宾菲加确认摩连奴将投皇马

皇马主席佩雷斯刚周末胜出选举成功连任后，已表示曾在2010至13球执教球会的摩连奴会回归。后者现时效力的宾菲加周一确认银河舰队将支付1500万欧罗的违约带走他，他们在公告表示：「宾菲加已向葡萄牙证券市场委员会通报，皇家马德里正式表达了以1500万欧罗签下摩连奴的意向，教练本人亦已同意。」消息指狂人周一已飞抵马德里，并随即到皇马训练基地展开工作，预计球会很快就会公布他加盟的消息。

皇马发公告称求购艾华利斯被拒

而皇马未等他正式上任，已开始引援重建的工作。他们同日宣布，在董事会会议后已向马体会出价1亿5000万欧罗求购祖利安艾华利斯，但马体会经研究和评估后，因解约条款而拒绝报价。有媒体指皇马方面的确曾致电马体会询问艾华利斯的情况，但没有提及转会费，亦无正式报价，他们对皇马的公告感到意外。同时有知情人士透露，艾华利斯本人无意投皇马，一心只想去巴塞，银河舰队此举是故意乱局，至少逼使巴塞以更高价钱才可签人。