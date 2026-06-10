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世界杯2026｜巴拿马多球员外流美职墨超 具半个主场之利争出线

足球世界
更新时间：11:34 2026-06-10 HKT
发布时间：11:34 2026-06-10 HKT

今届美加墨世界杯，是巴拿马第2次亮相决赛周，他们能够在中北美洲及加勒比海区外围赛以不败姿态出线，有一定实力。再者，巴拿马队内有多人外流美职和墨超，在今届赛事有半个主场之利，加上同组有实力较弱的加纳，有力争队史在世杯首分，甚至以最佳第3名跻身淘汰赛。

巴拿马(红衫)有力争取以小组第3名晋级。法新社
巴拿马(红衫)有力争取以小组第3名晋级。法新社

巴拿马争最佳第3出线

现世界排名33的巴拿马是2018的俄罗斯首次亮相世界杯，然而首战成绩未如理想，在同组有英格兰和比利时2支劲旅下，最终3战全败出局，今届巴拿马被分到L组，同组将再次面对8年前以6:1大炒他们的英格兰，另外亦有欧洲劲旅克罗地亚，但同组有低他们近40名的加纳，在首战碰头获胜有望可以最佳第3出线再创历史。

巴拿马有多人外流墨超和美职，在今届世杯有半个主场之利。路透社
巴拿马有多人外流墨超和美职，在今届世杯有半个主场之利。路透社

外流美墨球员多 拥半个主场之利

该队还有一大利好因素，就是有半个主场之利，阵中有5人正外流墨超和美职，包括负责策动攻势的中场大脑卡拉斯基拉，他在2024年成为首位赢得中北美洲及加勒比海区年度最佳球员奖项的巴拿马球员，实力得到肯定。同时巴拿马在西班牙籍教头基斯甸臣执教后，变成一支充满团队和纪律性的球队，曾在2023年的美洲金杯取得亚军，去年的中北美洲及加勒比海国家联赛亦以第2名完成，实力不容忽视。

 

巴拿马世界杯L组赛程
日期    开赛时间(香港时间)    对手
18-06    早上7:00    加纳
24-06    早上7:00    克罗地亚
27-06    深夜5:00    英格兰

巴拿马焦点球员


卡拉斯基拉（Adalberto Carrasquilla）
位置：中场
出生日期：28-11-1998
效力球会：普马斯
国际赛上阵/入球：73场/3球

巴拿马中场卡拉斯基拉。法新社
巴拿马中场卡拉斯基拉。法新社

亚米梅利约（Michael Amir Murillo)
位置：后卫
出生日期：11-02-1996
效力球会：比锡达斯
国际赛上阵/入球：94场/9球

巴拿马右闸亚米梅利约。路透社
巴拿马右闸亚米梅利约。路透社

伊斯马迪亚斯（Ismael Diaz）
位置：前锋
出生日期：12-05-1997
效力球会：利昂
国际赛上阵/入球：56场/17球

巴拿马中场伊斯马迪亚斯。法新社
巴拿马中场伊斯马迪亚斯。法新社

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