世界杯2026│曼联有信心击败曼城签下艾利诺安达臣 转会费或高达1亿1000万镑

诺定咸森林中场艾利诺安达臣(Elliot Anderson)正随英格兰备战美加墨世界杯，但其转会消息仍然传得非常炽热，消息指曼联有信心击败同市死敌曼城，得到这名23岁中场新贵，并有望在世界杯期间完成体测和落实交易。而此子的转会费预计高达1亿1000万镑(约11亿5320万港元)，取代迪格兰怀斯成为历来转会费最高的英格兰球员。

艾利诺安达臣转会费或高达1亿1000万镑。法新社

曼联有信心力压曼城签安达臣

英国《每日邮报》透露，早前一直传出艾利诺安达臣最有机会加盟曼城，但同市死敌曼联一直关注其情况，近日与安达臣的团队会面后，更有信心可以力压蓝月，得到这位英格兰中场新贵，与同样入选今届世界杯英军大军的明奈，组成三狮中场组合。意大利转会专家罗马诺就有不同意见，他指曼城对交易非常乐观，日内会向森林送出一份新的报价，成事机会高。

预计在世杯期间签约落实

由于三狮主帅杜曹表示会让旗下球员在世杯期间处理转会事务，消息指安达臣将会在美国接受体测和签约，在彼邦完成交易。无论是红魔或蓝月赢出这场转会争夺战，安达臣都大有机会成为历来转会费最高的英格兰球员，《每日邮报》指森林坚持此子的转会费要高过赖斯3年前加盟阿仙奴的1亿500万镑，目标是1亿1000万镑。