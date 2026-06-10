世界杯｜杜曹争标部署按部就班 杀入8强才考虑冲冠

英格兰将友赛哥斯达黎加，是他们征战世界杯前最后一场热身赛。教头杜曹赛前谈及英格兰夺世界杯大计，强调要逐步来，一旦杀入8强才开始考虑冲冠。

杜曹分析英格兰过去几届大赛都有好表现，「都打入了4强、决赛。只要晋身8强，就有机会在任何赛事中一路夺冠。重要的是不要一下子把整个赛事都装进脑袋。目前这是备战阶段，下一个阶段是小组赛」。他以执教球会经验作为借鉴：「执教球会时，我一直确保先赢得小组，不分心、不想太多。一旦晋身8强，才考虑一路走到最后，信心自然有。」

杜曹认为英格兰并非大热。路透社

杜曹带领英格兰征世界杯。路透社

杜曹在友赛部署亦体现了按部就班的哲学，由第一场热身赛让球员上阵45分钟，到了今晚一役已经「准备好增加强度」，部分球员将获得60分钟或以上的上阵时间。

「要小心管理沙卡伤患」

但提及布卡约沙卡，杜曹表示需要小心处理，表示：「我们仍需对沙卡多加照料，他在3月集训时受伤，并带著伤患打完球会赛季。他最终保持好状态，在季尾出色地完成了任务，但期间需要进行管理，目前仍在继续，所以我们正在逐步让他恢复状态。」