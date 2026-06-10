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英超｜水晶宫势签沙治出任新帅 合约期至2029年

足球世界
更新时间：04:49 2026-06-10 HKT
发布时间：04:49 2026-06-10 HKT

多家媒体报道，水晶宫与朗斯教头沙治（Pierre Sage）达成协议，后者将接替即将离队的加拉士拿的帅位。

去季领朗斯夺法国杯

沙治刚刚在朗斯完成了精彩的赛季，他带领这支法甲球队与巴黎圣日耳门在联赛冠军争持激烈，在2月底时更一度在积分榜领先，最终以第2名冲线。而沙治领军朗斯最重要成就，莫过于在法国杯带领朗斯封王，取得队史首个锦标。

加拉士拿带领水晶宫创下黄金时代。路透社
加拉士拿带领水晶宫创下黄金时代。路透社
沙治带领朗斯夺法国杯创队史。路透社
沙治带领朗斯夺法国杯创队史。路透社
沙治势成水晶宫新师。路透社
沙治势成水晶宫新师。路透社

至于水晶宫在加拉士拿带领下，取得队史最佳成绩，过去12个月连夺多项重要锦标，包括足总杯、社区盾和欧协联冠军。加拉士拿早前已宣布将于今夏6月30日约满后离队，此后水晶宫就积极寻找新帅，在伊拉奥拿接掌利物浦后，沙治即成为头号目标。

据报水晶宫接近就转会赔偿费问题，与朗斯达成协议。这名法国籍教头预计将与水晶宫签约至2029年夏季，并设有延长1年的选项。

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