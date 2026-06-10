西甲｜佩雷斯连任后即有动作 皇马1.5亿欧元求购艾华利斯被拒

皇家马德里主席选举结束后，即有转会动作。这支西甲班霸宣布，向马德里体育会报价1.5亿欧元斟介祖利安艾华利斯，但遭到拒绝。

艾华利斯将代表阿根廷出战世界杯。路透社

皇马1.5亿欧元收购艾华利斯被拒。法新社

佩雷斯在竞选连任主席时承诺，若果当选，将尝试签入一名身价1.5亿欧元的球员，当时有报道指那名球星是米高奥利斯，但皇马今晨发布声明，证实是另一名球星。佩雷斯于周一凌晨宣布胜选，球会随即在官方网站发表声明，披露收购艾华利斯的报价遭拒；这名阿根廷球员的合约有高达5亿欧元的解约金条款。

合约含5亿欧元解约金条款

𤽯马的声明指出：「皇家马德里宣布，经今日董事会会议通过，球会已就收购祖利安艾华利斯的，向马德里体育会提出1.5亿欧元的报价。马德里体育会在审阅及评估报价后，对这项在两家球会良好关系框架下提出的方案表示感谢，并予以拒绝，同时援引球员的解约金条款。」

艾华利斯成皇马、巴塞目标

艾华利斯今夏成为西甲两支巨头的争抢对象，他同时被视为是巴塞隆拿的头号目标，后者在签入哥顿后，正积极寻求进一步加强攻击阵容。马体会早前已指控巴塞隆拿在潜在报价的报道中，对他们发动抹黑运动。