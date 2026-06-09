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世界杯2026｜超级电脑睇好西班牙夺冠 英格兰夺冠机率排第3

足球世界
更新时间：18:16 2026-06-09 HKT
发布时间：18:16 2026-06-09 HKT

美加墨世界杯6月11日深夜打开序幕，知名数据分析公司Opta亦借超级电脑预测世界杯，结果得出是西班牙以16.1%夺冠机率力压法国成大热，而英格兰亦以11.2%压过卫冕冠军阿根廷，成第三热门夺冠球队。

超级电脑最睇好西班牙赢世界杯

数据分析公司Opta利用超级电脑就世界杯进行25000次模拟，而在结果中亦得出坐拥新星拉明耶马、柏迪以及大伤归来的加维和洛迪等星将的西班牙以压倒性的16.1%高居预测榜首，而法国则以13%夺冠机率排第2，比较出人以料是英格兰以11.2%力压卫冕冠军阿根廷，成为超级电脑预测的第3热门。

另外据超级电脑分析只有35.9%的结果预测到世界杯冠军将由某个国家首次获得，而在预测结果中较为靠前而又从未夺冠的是葡萄牙，以7%机率排在第5，而今季其中一个最大看点除了阿根廷的卫冕之路外，C朗能否在生涯末段，夺得心心念念的大力神杯亦成一大看点。
 

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