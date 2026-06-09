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英超│曼联有意签基斯甸罗美路 组成阿根廷中坚组合

足球世界
更新时间：17:53 2026-06-09 HKT
发布时间：17:53 2026-06-09 HKT

正积极引援应付来季多条战线的曼联，据报相中了热刺的阿根廷国脚中坚基斯甸罗美路(Cristian Romero)，准备向该支伦敦球队送上报价，与阵中的利辛度马天尼斯组成阿根廷中坚组合。而热刺方面本身亦想重组中路防线，放走罗美路再从白礼顿引入云赫基(Jan Paul van Hecke)，组成荷兰中坚组合。

曼联准备报价斟罗美路

多间阿根廷媒体周一报导，曼联相中了正随阿根廷备战美加墨世界杯的热刺队长基斯甸罗美路，认为他可以加强球队的防线硬净程度，亦可以与队中另一位阿根廷中坚利辛度马天尼斯产生化学反应，增强球队中路防守的实力。消息指红魔正准备向热刺送上报价，预计只要价钱合适，热刺就会放人。

热刺想改组荷兰中坚组合

而热刺方面亦有意重组中路防线，卖走罗美路组建荷兰中坚组合。该队准备以25岁的云迪云成防线核心，拍档想换上26岁的云赫基，认为两位荷兰国脚的默契和实力会更好。云赫基目前于白礼顿效力，预计热刺会出价5000万欧罗。

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