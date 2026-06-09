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世界杯2026｜Now TV 专业评述、娱乐睇波两线出击 Lucky 688 每日直播世界杯精选赛事

足球世界
更新时间：17:01 2026-06-09 HKT
发布时间：17:01 2026-06-09 HKT

FIFA世界杯2026即将于6月12日揭幕。 Now TV将为香港球迷独家全程直播104场赛事，并增设688频道「Lucky 688」， 于比赛日直播精选赛事，并由多名KOL组成的主持团队，以充满娱乐性的方式分析赛事，为观众提供专业评述以外的另一个选择。 

Now TV 图片
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Now TV 专业评述、娱乐睇波两线出击 。「Lucky 688」将由阿鹏（陈树鹏）、Will 仔、专家 Dickson、蓝仔头、近南哥、李佩芝 (Gigi)、关珮姿 (KK) 及钟紫伶 (Ling Ling) 组成强大主持阵容，为观众提供即时比赛形势、角球数据及战果预测等分析。主持们以波会友，嬉笑怒骂，已订购「FIFA世界杯2026赛事通行证」之观众尤如参与一场充满娱乐的睇波派对。

同时，Now TV的专业评述团队亦已准备就绪，迎接34个比赛日共104场赛事。评述员及主持包括方柏翘、丘建威、何辉、林庆麟、梁冠聪、陈祉俊、陈苇如、陈肇麒、程添霖、刘舜文、刘嘉玮、郑兆聪、黎奕伦、邢安邦、苏家豪、张嘉殷及郑杞瑶等。由现役球员到知名教练、由资深评述员到新晋主持，专业团队光谱宽阔，为不同种类及年龄层的球迷提供更多选择。

由即日起，指定csl、1O1O、Club SIM 月费计划、Now TV、网上行或HKT家居电话客户， 透过指定销售渠道新申请、续约、升级或加购指定服务计划并符合月费要求，即可以优惠价港币580元订购Now TV「FIFA世界杯2026赛事通行证」2，欣赏全部104场赛事（建议零售价为港币980元）。  

 

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