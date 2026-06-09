世界杯2026｜曼城19人出战世杯破纪录膺「最大户」 水晶宫国脚看齐曼联多过利物浦

2026年美加墨世界杯将于3日后拉开战幔，随著各国大军名单尘埃落定，哪间球会贡献最多国脚出战亦成为球迷热话。根据最新公布的数据显示，曼城以19名球员入选傲视群雄，不仅强势占据榜首，更打破了单届世界杯单一球会最多球员参赛的历史纪录。

曼城19人破历史纪录 拜仁、阿仙奴跻身三甲

受惠于今届世界杯主赛圈扩军至48队，各大顶级球会的入选人数亦水涨船高。在最新的「世界杯国脚大户」排行榜中，前四名分别由英、德、法三大联赛的豪门包办。高踞榜首的曼城阵中星光熠熠，包括挪威神锋夏兰特（Erling Haaland）、英格兰的史东斯（John Stones）、葡萄牙的贝拿度施华（Bernardo Silva）及西班牙中场洛迪卡斯简迪（Rodri）等均悉数入选。19人的数字，更一举打破了巴塞隆拿在上届卡塔尔世界杯创下的17人旧纪录，成为世界杯史上最强的「国脚大户」。

紧随其后的是德甲班霸拜仁慕尼黑，以18人位列次席；英超劲旅「兵工厂」阿仙奴则有16名球员为国征战，占据第三位；而刚刚卫冕欧洲联赛冠军杯的巴黎圣日耳门（PSG）同样以16人并列第三。至于西甲班霸巴塞隆拿，今届则以14人排在第5位。

水晶宫成另类赢家 国脚人数追平曼联力压利物浦

除了前列的传统豪门，这份榜单中最令人惊喜的亮点，莫过于英超球队水晶宫。位列今季英超积分榜第15的水晶宫，今届竟然有多达13名球员获国家队征召出战世界杯，在排行榜上高踞第6位，与曼联入选人数看齐的同时，更超越了利物浦的11人。

水晶宫阵中不乏各国主力，包括英格兰门将甸恩轩达臣（Dean Henderson）、法国前锋马迪达（Jean-Philippe Mateta）、日本国脚镰田大地（Daichi Kamada）以及美国的基斯李察士（Chris Richards）等。这支英超球队能在国脚数量上与红魔平起平坐，甚至力压红军，绝对堪称今届世界杯的「另类大户」。