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世界杯2026│西班牙3:1秘鲁 连续30场不败 奥耶沙巴尔又有士哥

足球世界
更新时间：16:05 2026-06-09 HKT
发布时间：16:05 2026-06-09 HKT

西班牙周一出战美加墨世界杯前最后一场热身赛，凭锋将奥耶沙巴尔和柏迪各入一球，加上敌将的乌龙球，在墨西哥中立场以3:1击败秘鲁，将各赛事不败走势增至30场，以最强气势迎接决赛周。而奥耶沙巴尔连续11场国际赛有入球或助攻，成为狂牛锋线最强尖刀。

连续30场不败 24年3月起未输过

今场西班牙于墨西哥约战秘鲁，开赛2分钟就展现实力，由效力皇家苏斯达的锋将奥耶沙巴尔火速开纪录。该队中场柏迪于上半场再入一球，加上对方门将加利斯的乌龙球，最终大胜3:1，将各赛事法定时间不败走势增至30场，自2024年3月起未尝败绩，以最强气势迎接世界杯。

奥耶沙巴尔近11场12球6助攻

而锋将奥耶沙巴尔再次展现尖刀本色，连同今场的士哥，近11次代表西班牙都有入球或助攻，目前已连续6场取得入球。这名29岁翼锋在上述11场中收录12球和6次助攻，效率高企。

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