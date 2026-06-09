世界杯2026│麦巴比与赞助商约满后想自立门户 仿傚米高佐敦创立个人品牌
更新时间：15:58 2026-06-09 HKT
发布时间：15:58 2026-06-09 HKT
发布时间：15:58 2026-06-09 HKT
法国队长基利安麦巴比(Kylian Mbappe)准备世界杯的同时，亦努力在商业领域寻找新路向。此子与运动品牌Nike的合约在下月尾届满，消息指他无意续约，想自立门户，仿傚篮球之神米高佐敦般创立属于自己的独立分支品牌，意向与一间非传统的体育装备企业合作，希望像佐敦个人系列「Air Jordon」那样红遍全球。
麦巴比与Nike合约下月届满
著名足球评述员巴斯尔近日出席英国体育频道talkSPORT的《Trans Euro Express》节目中，详细谈及了麦巴比的未来商业发展路向和计划。巴斯尔表示8岁开始就与Nike合作的麦巴比，今夏与该美国品牌约满后，不想再仅仅成为某品牌的代言人，而是走一条与传统代言模式完全不同的道路，尝试创建属于自己的独立个人品牌。
想仿傚米高佐敦创立个人品牌
巴斯尔透露Nike认为与麦巴比继续合作的可能性大约只有5成，以合作了19年的伙伴而言这机率并不乐观，证明这名法国国脚的意向。他表示：「以我收集到的讯息，麦巴比团队正与一间目前并无生产球靴的品牌接触，但实际是那一个服装品牌，我就不知道。我知道他们在数年前已希望像米高佐敦般，创立个人品牌。」
正与一间非传统品牌洽谈
篮球之神米高佐敦与Nike合作，创立个人品牌「Air Jordon」，成为全球著名的篮球和服装品牌。知情人士指麦巴比亦希望冲出足球领域，打入全球的国际市场，与某大品牌合作创建属于自己的独立分支品牌，扩大自己的商业领域。
最Hit
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
2026-06-08 13:41 HKT
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
2026-06-08 15:08 HKT