世界杯2026｜美斯赞日本风格成熟 直指是一支难以对付的对手

球王美斯今届第六度出战世界杯，较早前他参与游戏广告拍摄，期间受访被问到对于日本队的看法时，美斯直指日本的风格战术很成熟及独特，更指日本是一支难以对付的对手。

球王美斯今届第六度出战世界杯。AFP

美斯赞日本风格和战术成熟难对付。影片截图

美斯赞日本风格和战术成熟难对付

阿根廷球星美斯较早前作为足球游戏《eFootball 》形象大使为游戏拍摄广告，而其后官方发布幕后花絮影片，美斯被问到对于日本队的想法时，他指多年来日本队已经展现出他们足以和任何一支球队战到最后一刻，并说：「我觉得他们是一支拥有独特和成熟风格与战术的球队，日本队是一支难以对付的球队，他们会战斗到最后一刻，并坚定地实现他们的目标。」

美斯对于可以长期身披10号球衣我深感自豪。路透社

美斯在访问中提到10号球衣对他的意义：「对于可以长期身披10号球衣我深感自豪，考虑到10号球衣的意义、传统和球队的历史，我感到无比荣幸。」

