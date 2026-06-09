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世界杯2026│非洲最佳球证奥马艾坦被美国拒入境 国际足协拒绝介入

足球世界
更新时间：13:28 2026-06-09 HKT
发布时间：13:28 2026-06-09 HKT

美加墨世界杯周四拉开战幔，各支参赛球队、球证等陆续抵达北美，但索马里籍球证奥马艾坦（Omar Abdulkadir Artan）近日从土耳其飞抵美国时，被美国拒绝入境，国际足协随后证实事件。艾坦被非洲足协选为2025年最佳球证，曾执法非洲区多项高级别赛事，本身持有外交护照和合法的美国签证，可是被拒入境，国际亦拒绝介入。

非洲最佳球证奥马艾坦被美国拒入境，国际足协拒绝介入。法新社
非洲最佳球证奥马艾坦被美国拒入境，国际足协拒绝介入。法新社

奥马艾坦被非洲足协选为25年最佳球证

34岁的奥马艾坦是今届世界杯52位球证之一，被喻为非洲最顶级的裁判，获非洲足协选为2025年度最佳球证，近年执法过多项高级别赛事，包括非洲国家杯和非洲国家联赛等，有望成为首位在决赛周执法的索马里球证。他在上周六(6日)从土耳其伊斯坦堡飞抵美国迈阿密，持有外交护照和合法的美国入境签证，但在入境海关例行检查后被禁止入境，即时遣返无缘世界杯。

国际足协拒绝介入奥马艾坦被美国拒入境事宜。法新社
国际足协拒绝介入奥马艾坦被美国拒入境事宜。法新社

国际足协拒介入：不参与主办国移民程序

美国海关与边境保护局在声明指，因「审查方面的顾虑」而拒绝奥马艾坦入境，国际足协亦确认事件，后者未能参加今届世界杯。国际足协同时表示不会参与主办国的移民程序，包括签证审判，拒绝介入事件。事实上索马里、阿富汗等国，被美国政府列入旅行禁令名单中。

奥马艾坦被非洲足协选为25年最佳球证。法新社
奥马艾坦被非洲足协选为25年最佳球证。法新社
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