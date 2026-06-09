世界杯2026│迪甘斯法国主场最后一战奏捷 感慨：完成一个轮回！

法国周一友赛主场3:1击败北爱尔兰后，大军将出发前往美国参加世界杯，由于教练迪甘斯早前已确定完成决赛周后离任，今仗是他最后一次于法国本土领军比赛，以胜仗完成别具意义。执教高卢雄鸡14年的迪甘斯感慨完成了一个轮回，但之后还有世杯旅途，会和全队球员继续努力。

迪甘斯完成最后一场主场比赛

迪甘斯于2012年接掌法国，首场比赛就是友赛主场斗乌拉圭，最终赛和0:0，如今14年后迎来最后一场主场比赛，凭米高奥利斯大演帽子戏法3:1大胜北爱尔兰，完美完成本土最后一仗。这名57岁教头感慨完成一个轮回：「从某种意义来说，这也算是完成一个轮回。我收了很多祝贺和关爱，这让我非常感激。法国队就是我生活的一部份，今场我的感觉就像第一次执教般，努力享受每一分钟，确保一切顺利。」

迪甘斯：已找到最强11人!

法国队完成比赛后，大军将会前往美国参加美加墨世界杯，亦是迪甘斯最后领军的赛事，他矢言已找到最强11人：「我心里已经有了一套正选方案。当然我们亦需要有能力站出来的后备球员，让球队有不同的选择。」