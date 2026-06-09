世界杯2026│法国3:1北爱尔兰 奥利斯戴帽抢麦巴比、迪比利风头

法国周一友赛主场斗北爱尔兰，凭锋将米高奥利斯(Michael Olise)大演帽子戏法赢3:1，以最强气势前往美国参加美加墨世界杯。今季在拜仁慕尼黑大熟大勇的奥利斯，于国际赛场首次戴帽，全场5次射门4次命中目标，表演完胜6次起脚都未能取得中框攻门的基利安麦巴比(Kylian Mbappe)，同时他为法国披甲17次已累积7球，入球数字与踢了59场的奥士文比迪比利(Ousmane Dembele)相同，比两位星级前辈兼队友比下去。

世杯前最后友赛 强阵出击

今场是法国于世界杯前最后一场热身赛，教练迪甘斯派出最强阵容，队长兼攻击皇牌麦巴比出任箭头，身后有奥利斯、迪比利和迪斯亚杜伊支援，后防亦有威廉沙列巴和乌柏美卡奴等大将在阵。高卢雄鸡甫开赛即围攻，全场共有67%控球率，并有26次射门，其中5次命中目标，当中米高奥利斯把握当中的3次，最后赢3:1。

奥利斯17场国际赛入7球

奥利斯首次于国际赛戴帽，5次起脚4次命中目标入3球，效率高企。此子自24年9月首次为法国出场后，不足2年踢了17场，已攻入7球，追平应届金球奖得主奥士文尼迪比利的入球数字，但后者用了59场才取得7个入球，24岁的奥利斯在国家队层面明显表现更佳。

迪甘斯唔担心麦巴比无入波

而麦巴比今仗踢足90分钟，6次起脚均未能命中目标，包括错失1次入球良机。同时他13次失去控球权，演出明显不及奥利斯，但法国教练迪甘斯并不担心：「他确实获得不少机会，只是未能转化成入球。他之前跟我说过，要把入球留在世界杯上，所以我觉得无问题。」同时他亦大赞奥利斯：「他今场的表现非常耀眼，跟本季在拜仁时的状态如出一辙。他一直保持高效率，当然很厉害。」