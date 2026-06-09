Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026│法国3:1北爱尔兰 奥利斯戴帽抢麦巴比、迪比利风头

足球世界
更新时间：11:16 2026-06-09 HKT
发布时间：11:16 2026-06-09 HKT

法国周一友赛主场斗北爱尔兰，凭锋将米高奥利斯(Michael Olise)大演帽子戏法赢3:1，以最强气势前往美国参加美加墨世界杯。今季在拜仁慕尼黑大熟大勇的奥利斯，于国际赛场首次戴帽，全场5次射门4次命中目标，表演完胜6次起脚都未能取得中框攻门的基利安麦巴比(Kylian Mbappe)，同时他为法国披甲17次已累积7球，入球数字与踢了59场的奥士文比迪比利(Ousmane Dembele)相同，比两位星级前辈兼队友比下去。

世杯前最后友赛 强阵出击

今场是法国于世界杯前最后一场热身赛，教练迪甘斯派出最强阵容，队长兼攻击皇牌麦巴比出任箭头，身后有奥利斯、迪比利和迪斯亚杜伊支援，后防亦有威廉沙列巴和乌柏美卡奴等大将在阵。高卢雄鸡甫开赛即围攻，全场共有67%控球率，并有26次射门，其中5次命中目标，当中米高奥利斯把握当中的3次，最后赢3:1。

奥利斯17场国际赛入7球

奥利斯首次于国际赛戴帽，5次起脚4次命中目标入3球，效率高企。此子自24年9月首次为法国出场后，不足2年踢了17场，已攻入7球，追平应届金球奖得主奥士文尼迪比利的入球数字，但后者用了59场才取得7个入球，24岁的奥利斯在国家队层面明显表现更佳。

迪甘斯唔担心麦巴比无入波

而麦巴比今仗踢足90分钟，6次起脚均未能命中目标，包括错失1次入球良机。同时他13次失去控球权，演出明显不及奥利斯，但法国教练迪甘斯并不担心：「他确实获得不少机会，只是未能转化成入球。他之前跟我说过，要把入球留在世界杯上，所以我觉得无问题。」同时他亦大赞奥利斯：「他今场的表现非常耀眼，跟本季在拜仁时的状态如出一辙。他一直保持高效率，当然很厉害。」

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
18小时前
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
影视圈
1小时前
李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关
李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关
影视圈
13小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
22小时前
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
饮食
20小时前
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
影视圈
12小时前
篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到
篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到
突发
4小时前
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
即时娱乐
3小时前
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
时事热话
22小时前
内地鸡蛋狂加价︱比去年升四成一斤市卖¥5.23 民众慨叹：贵过鸡肉
内地鸡蛋狂加价︱比去年升四成一斤市卖¥5.23 民众慨叹：贵过鸡肉
即时中国
4小时前