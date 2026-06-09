世界杯2026│施美安国际赛表现差 加纳唔可靠
更新时间：09:00 2026-06-09 HKT
发布时间：09:00 2026-06-09 HKT
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安东尼施美安是近两季于英超进步最神速的翼锋，年初加盟曼城后更上一层楼，为球队赢下两个杯赛冠军。然而这名26岁锋将于国家队表现差劲，34次为加纳披甲仅入3球，国际赛入球荒更超越1年，今届美加墨世界杯无力撑起球队锋线，加纳随时于分组赛止步。
施美安国际赛表现差 逾1年无入球
26岁的施美安近年火速上位，3年前才首度于英超亮相，上季已为般尼茅夫于英超攻入11球，今季上半季以10个联赛入球的高效表现，获曼城赏识收购旗下，之后在联赛杯和足总杯皆有高光时刻，成功率队夺冠。此子的身价已飙升至8000万欧罗，比加纳阵中身价第2高的翼锋法巴胡高出4倍，但他在国家队的表现未如理想，34次披甲仅入两球，目前已连续8场国际赛无士哥，对上一个国家队入球要数到去年3月。
多位锋将各有问题 加纳攻力成疑
在施美安经常隐身下，加纳近况未如理想，近6场友赛只得1和5负，期间仅入3球，34岁的锋线核心兼队长佐敦阿休已今非昔比，翼锋法巴胡和伊拿基威廉斯亦越踢越差，球队攻力疲弱。再者该队中场大将汤马士柏迪身陷多项强奸和性侵罪，未能专心领军出战，加纳于L组势难威胁英格兰和克罗地亚，更随时无法击败巴拿马，在分组赛提早下马。
加纳世界杯L组赛程
日期 开赛时间(香港时间) 对手
18-06 早上7:00 巴拿马
23-06 深夜3:00 英格兰
27-06 深夜5:00 克罗地亚
加纳焦点球员
汤马士柏迪
位置：中场
出生日期：13-06-1993
效力球会：维拉利尔
国际赛上阵/入球：57场/15球
安东尼施美安
位置：翼锋
出生日期：07-01-2000
效力球会：曼城
国际赛上阵/入球：34场/3球
佐敦阿休
位置：前锋
出生日期：11-09-1991
效力球会：李斯特城
国际赛上阵/入球：120场/34球
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